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Новини | Політика

Лідери ЄС попереджають Росію про «масштабні наслідки» військової агресії проти України

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Лідери ЄС попереджають Росію про «масштабні наслідки та тяжкі втрати» в разі військової агресії проти України та закликають повернутися до дипломатичних методів деескалації напруженості, йдеться у підсумковій заяві одноденного саміту обʼєднання, який відбувся в Брюсселі 16 грудня. У заяві йдеться про «обмежувальні заходи, узгоджені з партнерами» у Великій Британії та Сполучених Штатах.

Сполучені Штати, Європейський союз та Україна стурбовані нарощуванням чисельності російських військ біля кордонів України, інтерпретуючи це як можливу прелюдію вторгнення.

Лідери ЄС знову закликали Москву повернутися до переговорів у «нормандському форматі» та виконання Мінських угод, де Німеччина та Франція виступають посередниками між Україною та Росією для пошуку політичного рішення для припинення конфлікту на сході України.

Росія заперечує плани вторгнення в Україну і висуває кілька вимог, включно з прямим діалогом зі Сполученими Штатами та гарантіями того, що Україна не стане в майбутньому членом НАТО.

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