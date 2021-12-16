Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації на українському кордоні та окупованих Росією територіях

Європейський парламент 16 грудня 548 голосами ухвалив нову резолюцію «Ситуація на кордоні з Україною та на окупованих Росією українських територіях» із закликом до Росії. 69 депутатів виступили проти резолюції, 54 – утрималися.

Резолюція, зокрема, засуджує «значне нарощування російських збройних сил уздовж кордонів з Україною», відкидаючи «будь-які виправдання Росії з цього приводу».

«Компроміси або дії щодо умиротворення з боку Заходу сприйматимуться російською стороною як слабкість і лише підштовхують її до подальшої ескалації агресивних дій», – йдеться в документі.

Також резолюція засуджує російську мілітаризацію Криму та «збільшення масштабів» російської військової діяльності у басейні Чорного моря, «постійні порушення прав людини, які здійснюються в анексованому Криму».

Європарламент закликає Європейську раду бути готовою негайно застосувати жорсткі санкції, якщо Росія скерує свої війська проти України – вони мають стосуватися російських військових, найближчого оточення президента Росії та їхніх родичів. Також у Європарламенті попередили, що нові санкції можуть призвести до відключення Росії від SWIFT.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав «сильною» резолюцію Європарламенту, а президент України Володимир Зеленський подякував за «потужну підтримку» України. Російська влада поки що не відреагувала на новий документ Європарламенту.

Захід і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.