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Захищати територію зі зброєю в руках: Зеленський заявив про єдину реакцію на ймовірну ескалацію з боку Росії

«У нас буде тільки одна реакція – ми її продемонстрували вже у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає лише одну реакцію на ймовірну ескалацію з боку Росії і вже продемонструвала її у 2014 році, захищаючись зі зброєю в руках.

«Розглядається п’ять шляхів реакції на ймовірну ескалацію (які саме президент не уточнив – ред.). Ми сказали, що у нашої держави немає п’яти реакцій, у нас буде тільки одна реакція – ми її продемонстрували вже у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках. Але ми ще раз підкреслюємо, що ми виступаємо саме за мирне врегулювання цього процесу. За мирне врегулювання війни на сході нашої держави», – заявив Зеленський на брифінгу в Брюсселі за підсумками саміту «Східного партнерства».

Зеленський про реакцію України на ймовірну агресію з боку Росії
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Зеленський про реакцію України на ймовірну агресію з боку Росії

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Зеленський зазначив, що Україна виступає за те, щоб переговори щодо врегулювання відбувалися у декількох форматах, зокрема в «нормандському», і у будь-якому форматі – з Росією.

«Ми про це говоримо відкрито і вже не перший раз. Але потрібне таке ж бажання зупинити війну й з боку РФ... Щодо «нормандської зустрічі» – вона не повинна бути самітом заради саміту, зустріччю заради зустрічі, коли йдеться про безпекову ситуацію в нашій державі. І тим більше, що ми хочемо врегулювати декілька питань», – сказав Зеленський.

Востаннє лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.

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