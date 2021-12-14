Загроза з боку Росії є постійно, але ситуація під контролем – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що загроза з боку Росії є постійно, але ситуація перебуває під контролем.

«Чи є на сьогодні загроза нашій країні? Звісно, є. Вона постійна. Починаючи з 2014 року ми перебуваємо в активній фазі з’ясування відносин із Російською Федерацією. І це не наша провина, ми ні на кого не нападали. Що сьогодні є: ми відстежуємо ситуацію. Вона під контролем», – заявив Данілов на брифінгу в Офісі президента, де презентував систему моніторингу користування надрами.

Данілов також наголосив, що кількість солдат, яку Росія стягнула до кордону, не загрожує Україні.

«Те, що ми бачимо на супутниках, давайте з вами відрізняти. Коли навесні було велике скупчення саме особового складу, коли безпосередньо були солдати, це була одна ситуація. Сьогодні кількість солдат не є загрозливою для нашої країни», – сказав секретар РНБО, додавши, що ситуація може змінитися.

«Навчання вони (росіяни – ред.) проводять постійно. Інша річ, що раніше на це так не звертали уваги. Щодо наявності та переміщення техніки, то вони роблять це постійно. Вони постійно встановлюють ті чи інші табори, але в цих таборах на сьогодні немає тієї кількості людей, яка дозволяла б вважати, що є велика загроза. Але це не означає, що цього не відбуватиметься завтра», – зазначив він.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.