Верховна Рада дозволила іноземним військам брати участь у навчаннях в Україні в 2022 році

Парламент 14 грудня погодив рішення президента Володимира Зеленського про допуск іноземних збройних підрозділів на територію України для участі у військових навчаннях протягом 2022 року.

За відповідний законопроєкт проголосували 318 народних депутатів, проти – четверо, 15 трималися.

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Рішення передбачає дозвіл іноземним військовим брати, зокрема, участь у таких заходах:

багатонаціональне навчання з підготовки підрозділів збройних сил

багатонаціональному навчанні «Об’єднані Зусилля – 2022»

українсько-американському навчанні «Репід Трайдент – 2022»

українсько-британському навчанні «Козак Мейс – 2022»

багатонаціональному навчанні «Світла Лавина – 2022»

українсько-польському навчанні «Сільвер Сейбер – 2022»

українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2022»

українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2022»

багатонаціональному навчанні «Кленова Арка – 2022»

багатонаціональному навчанні «Вікінг – 2022»

Загалом, згідно з додатком до документа, протягом 2022 року Збройні сили України планують взяти участь у 24 військових навчаннях в Україні та за її межами.

У листопаді ВМС Збройних сил України повідомили, що Україна візьме участь як спостерігач у командно-штабних навчаннях НАТО Dynamic Move, проведення яких заплановано з 31 січня до 8 лютого 2022 року в Бельгії.