Україна взимку візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО – ЗСУ

Україна візьме участь у командно-штабних навчаннях НАТО Dynamic Move, проведення яких заплановано з 31 січня до 8 лютого 2022 року в Бельгії, в ролі спостерігачів, йдеться в повідомленні на сторінці ВМС Збройних сил України у фейсбуці.

«Протимінні навчання Dynamic Move – 2022 орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенді, Бельгія. Але все залежить від епідеміологічної ситуації, адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв’язку з пандемією їх не провели. Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування», – заявив старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗСУ Артем Матвієнко.

Згідно з повідомленням, в Одесі вже відбулася конференція з планування концепції навчань Dynamic Move-2022.

У ЗСУ повідомили, що в Остенді розташована морська Бельгійська і Нідерландська протимінна школа Eguermin, що водночас є центром обміну досвідом НАТО.

Україна на своїй території періодично проводить військові навчання з участю колег з-за кордону, також ЗСУ покращують свій вишкіл у міжнародних навчаннях поза межами держави.