Боєприпаси, приховані перевезення і «курятники» на танках: чим відрізняється нинішнє переміщення військових Росії на українському кордоні

Засновник Conflict Intelligence Team Рустам Левієв вважає, що зараз російська армія стягнула до кордонів з Україною приблизно стільки ж техніки, як і навесні, коли переміщення російських військових обговорювали минулого разу. Головна відмінність, каже Левієв, у характері цих переміщень: навесні техніку перекидали швидко та відкрито, а зараз переважно перевозять ночами та приховують дані про залізничні перевезення. Крім того, розслідувачі знайшли кілька відео в соціальних мережах: на одному з них людина, яка сидить за кермом вантажівки, знімає військову техніку на полігоні та обурюється: «Навіщо я підписував контракт? А тепер у відрядження у поля на зиму». Що ще дослідники знайшли про переміщення військової техніки біля кордонів з Україною, Левієв розповів телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»:

– Навесні було відчуття, ніби намагаються за коротший термін перевезти більше техніки. Зараз, мабуть, роблять, не кваплячись, можливо, для того, щоб приховати масовість перекидання техніки.

Вже до січня, як ми вважаємо, кількість стягнутої техніки перевищить весняні розміри

Другий момент – це, звісно, показушність. Якщо навесні було повне відчуття того, що Міноборони Росії намагається максимально відкрито перевезти техніку: навмисно їхали колони з технікою через міста, відкрито вивантажувалися при всіх на залізничних станціях з танками. Коли іноземні журналісти приїжджали до полігонів у «Погоново» під Воронежем, жодним чином не перешкоджали зйомкам, навіть коли журналісти буквально підходили до польового табору. Тоді відчувалася така навмисність.

Зараз відчувається, навпаки, начебто намагаються більш потаємно все це робити. Ми бачили відеозапис, як, наприклад, колони з дороги повертають у поля – там, де їх ніхто не може побачити, і ці кадри виглядали лякаюче. Сам темп сповільнився, тобто техніки стягують багато, але за рахунок того, що темп менший, таке відчуття, наче й техніки менше, хоча насправді вже до січня, як ми вважаємо, кількість стягнутої техніки перевищить весняні розміри. У нашому матеріалі ми навели як приклад вагон-товарняк, який везе вибухові матеріали – фактично боєприпаси. Подібних вагонів навесні ми не знаходили. Це не говорить про те, що їх точно не було, але принаймні навесні їх не знаходили.

Якщо перевозять тільки техніку – то це просто жест, спроба залякати. А якщо перевозять ще й боєприпаси – чим воювати, тоді це більше схоже вже на підготовку до війни

Зазвичай, коли інші аналітики оцінюють, що це за переміщення військ – це показушний жест чи підготовка до реальних бойових дій, – вони використовують цей момент як головний критерій. Якщо перевозять тільки техніку – то це просто жест, спроба залякати. А якщо перевозять ще й боєприпаси – чим воювати, тоді це більше схоже вже на підготовку до війни. І в цьому випадку перевезення боєприпасів ми бачимо. Хоча, звичайно, це не є безумовним фактором того, що це точно ознака війни. Це, зокрема, можуть бути боєприпаси для навчальної стрільби.

Але у цій справі ми ще бачимо інші унікальні особливості. Наприклад, танки, які везуть до Криму, всі обладнані пристроями, які ми називаємо «курятник». Це такі залізні пристрої, встановлені на вежі танка, які покликані захищати танк від ураження протитанковими снарядами, такими, як з комплексу Javelin, наприклад. Подібні унікальні елементи, відмінні від весняної техніки, ми зараз помічаємо.

Публікації [в соцмережах] як від самих військових, так від їхніх друзів і родичів для нас завжди були одним із головних чинників, важливіших навіть за боєприпаси, які показують, що справді щось буде. Я нагадаю, ми таким чином одними з перших виявили, що буде війна в Сирії за участю Росії, тому що ми тоді виявили безліч публікацій солдатів, що їх відправляють у відрядження до Сирії ще до початку офіційної фази.

Тому коли з'являться такі повідомлення у масовій кількості, що їх відправляють у поля, у відрядження, на навчання, а їхні родичі та друзі писатимуть у соцмережах, що, швидше за все, звичайно ж, в Україну, тоді це вже буде для нас величезною впевненістю в тому, що якісь бойові дії будуть. Поки що ми знайшли буквально одиничний випадок – одиничний відеозапис російського солдата-контрактника, на якому він сидить у військовому КамАЗі, знімає колону військової техніки, що стоїть на дорозі, і каже, що він підписав контракт і несподівано для нього його відправляють у відрядження у поля на зиму.

Сама фраза «відправляють у відрядження у поля на зиму» для нас дуже знайома по 2014-2015 роках

Взагалі сама фраза «відправляють у відрядження у поля на зиму» для нас дуже знайома по 2014-2015 роках. Приблизно такі ж фрази ми постійно зустрічали в 2014-2015 роках від російських солдатів, яких нібито відправляли у відрядження, на тимчасову дислокацію, на тимчасові навчання в Ростовській області, а потім вони раптово опинялися на території Донбасу і брали участь у бойових діях проти української армії.

У нас є певне відчуття, що, мабуть, державні спецслужби Росії помітили такий новий спосіб розслідувань та відстеження переміщення військової техніки

Існує абсолютно офіційна легальна система, доступна всім. Для цього не потрібно бути співробітником слідчих органів – будь-яка цивільна людина може отримати довідку щодо конкретного вагону, потягу, якщо він знає його номер. Ця система створена спеціально для вантажовідправників і вантажоодержувачів, щоб вони могли розуміти, де зараз перебуває їхній вантаж або вантаж, який їм відправили, і вони на нього чекають, і тим самим будувати свою логістику. Така система використовується багатьма великими промисловими підприємствами. Вона дуже важлива, вона явно не закриється через нас у майбутньому, бо на неї зав'язана промисловість Росії.

Сервіс офіційний, абсолютно легальний. Ми нікого не підкуповуємо для цих довідок, беремо офіційні, абсолютно легальні довідки з цього сервісу.

Будь-хто може так відстежувати переміщення військової техніки, не маючи якихось спеціальних знань

У нас є певне відчуття, яке ми, на жаль, не можемо довести, бо це поки що просто відчуття, що, мабуть, державні спецслужби Росії – ФСБ чи Міноборони – помітили такий новий спосіб розслідувань та відстеження переміщення військової техніки, причому він доступний взагалі для всіх: чи то західному розвіднику чи якомусь блогеру із села Росії. Будь-хто може так відстежувати переміщення військової техніки, не маючи якихось спеціальних знань.Є відчуття, що щодо деяких особливо чутливих станцій державні спецслужби почали протидіяти подібним розслідуванням. Наприклад, є тупикові станції, що розташовані поблизу кордону Росії та України. Наприклад, це станції Клинці та Кантемирівка. По обох цих станціях ми маємо відеозаписи, зняті з землі, де видно танки, вивантажені прямо на цих станціях. Ми бачимо масове прибуття техніки туди.

Вперше в нашій практиці ми почали отримувати по цих двох станціях – Клинці та Кантемирівка – відповідь завжди: «Немає інформації», «Немає відповіді», «Помилка». Що взагалі нонсенс для системи РЗД

Відповідно, ми розуміємо, що туди техніку звозять масово, ми намагаємося попросити певного формату довідку, яка називається «Наявність потягів на станції». У відповідь на такий запит тобі завжди приходить через якийсь час [інформація про те], які поїзди зараз перебувають на станції, звідки вони приїхали, куди вони прямують, які очікуються. І вперше в нашій практиці ми почали отримувати по цих двох станціях – Клинці та Кантемирівка – відповідь завжди: «Немає інформації», «Немає відповіді», «Помилка». Що взагалі нонсенс для системи РЗД. І деякі інші наші колеги, які пов'язані з РЗД та з цими системами, які в іншій тематиці використовують ці довідки, для них подібна відповідь теж була дивовижною та незвичайною, вони теж здивувалися: «Нічого собі, як таке може бути? Ми взагалі з таким вперше стикаємося».