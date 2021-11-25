Зеленський обговорив безпекову ситуацію на кордоні з президентом Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Співрозмовники обговорили розвиток безпекової ситуації на сході України у зв’язку з концентрацією російських збройних сил вздовж кордонів, ідеться в повідомленні офіційного сайту глави держави 25 листопада.

Зеленський поінформував Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання українсько-російського конфлікту.

«Зі свого боку, президент Європейської ради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Одним із цих результатів є переконаність, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС. Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту», – ідеться в повідомленні.

Співрозмовники також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства. Володимир Зеленський зауважив, що цей захід має бути результативним з точки зору врахування інтересів України та «Асоційованого тріо» (крім України, ідеться тапкож про Грузію та Молдову).

Також 25 листопада Зеленський мав розмову про ситуацію на кордоні з Росією та інші дотичні питання з виконувачкою обовʼязків канцлера Німеччини Анґелою Меркель.

Інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на американську розвідку повідомляє, що Росія активно перекидає війська до Криму в рамках великомасштабного нарощування військової техніки на кордоні з Україною.

Як пише видання, джерела в оборонній розвідці розповіли, що війська і техніка прибувають до окупованого Криму з 15 листопада. Переміщення військ до Криму відбулося після відправки бойових танків та іншого важкого озброєння у Воронезьку область Росії.

Посилаючись на дані розвідки, агентство пише, що до складу військ, відправлених у Крим, входять 34-та мотострілецька бригада і 42-а гвардійська мотострілецька дивізія, чиї танки Т-72Б3 були помічені на відео в поїзді, що прямував до Криму, про що раніше повідомляли аналітики з Conflict Intelligence Team.