Чисельність військових Росії поблизу України може зрости до 175 тисяч – міністр оборони

Російські збройні сили продовжують збільшувати свою присутність на кордоні з Україною, стверджує міністр оборони України Олексій Резніков.

«Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 тисяч. Сьогодні ми оцінюємо чисельність цих сил на нашому кордоні в 94 тисячі людей», – сказав міністр 5 грудня в інтерв’ю Естонському телебаченню.

Він зазначив, що повідомив про це український парламент і дані розвідки Міністерства оборони збігаються з даними США.

«Звичайно, така концентрація сил противника на кордоні реальна. Ми це чудово розуміємо, ми спостерігаємо за ними, і тут для нас немає жодних сюрпризів. Ми готові», – сказав Резніков.

Як повідомляє американське видання The Washington Post, американська розвідка дійшла висновку, що Кремль розробляє вторгнення в Україну одразу за кількома напрямками, з кількістю військ, яка може сягати 175 тисяч військових.

За твердженням видання, офіційний чиновник адміністрації США, який побажав залишитись інкогніто, заявив репортерам, що Кремль «планує військовий наступ на Україну вже у 2022 році, з використанням до ста батальйонів», чий особовий склад може перевищувати нинішні, сконцентровані біля кордону з Україною війська в два рази.

Видання повідомляє, що отримало в своє розпорядження розсекречені дані, включно із зробленими за останній місяць із супутників фотографії, на яких видно скупчення російських збройних сил у чотирьох районах поблизу кордону. Повідомляється також, що зараз кількість бойових тактичних груп РФ у зазначених місцях становить приблизно пів сотні, не враховуючи танків і артилерії, які «прибули щойно».

Між тим російське видання «Ъ» у суботу оприлюднило коментарі речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо повідомлень ЗМІ США про російські плани вторгнення. Як повідомляється, Захарова заявила, що російські збройні сили на її території є законним правом країни, а Сполучені Штати «проводять спецоперацію із нагнітання ситуації навколо України із перекладанням відповідальності на Росію». За словами Захарової, основу дій США складають «провокаційні дії поблизу російських кордонів», а «масштаб нахабності та брехні» у цьому випадку «вражає».

Як пише The Washington Post, на відміну від даних військового командування України, яке оцінює чисельність передислокованих російських військ у 94 тисячі, американська розвідка говорить про 70 тисяч, але допускає збільшення до 175 тисяч солдатів та офіцерів. Наголошується, що зазначені підрозділи перебувають у постійному русі у напрямку до кордону та назад, судячи з усього – з метою заплутати спостерігачів та не видати своїх реальних бойових завдань.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію відвести свої війська, розміщені поблизу України, і дотримуватися Мінських домовленостей, попередивши Москву про «значні наслідки» у разі агресії проти України.

Зі свого боку, Лавров сказав Блінкену, що Москві потрібні «довгострокові гарантії безпеки», які зупинять розширення НАТО на схід, і це «слід розглядати як нагальну вимогу». Лавров застеріг Вашингтон від «втягування України в геополітичні ігри Сполучених Штатів».

Голова МЗС Росії повторив заяву, зроблену 1 грудня президентом Володимиром Путіним, який вимагав юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгортатиме зброю поблизу кордонів Росії, маючи на увазі на постачання зброї Україні від Заходу та спільні військові навчання.

За даними Києва, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу українського кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань Росії на початку цього року, що викликає побоювання про можливе вторгнення.

Росія, яка захопила Крим у 2014 році і підтримує гібридні сили на Донбасі, заперечує планування нападу і звинувачує Україну та її західних союзників в ескалації напруженості.

Захід неодноразово закликав Москву відвести сили.