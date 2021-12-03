Кулеба про вимоги Москви до НАТО: відкидаю ідею про те, що ми маємо щось гарантувати Росії

Росія має гарантувати, що вона не продовжуватиме своєї агресії проти будь-якої країни, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на вимоги російської влади щодо «довгострокових гарантій безпеки», які мали б зупинити розширення НАТО на схід.

«Це Росія порушує кордони, і це Росія порушує міжнародне право. Я відкидаю ідею про те, що ми маємо щось гарантувати Росії. Це Росія має гарантувати, що вона не продовжуватиме своєї агресії проти будь-якої країни», – сказав Кулеба агентству AFP у Стокгольмі 3 грудня, повідомила пресслужба МЗС України в твітері.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Москві потрібні «довгострокові гарантії безпеки», які зупинять розширення НАТО на схід, і це «слід розглядати як нагальну вимогу», повідомило МЗС Росії після переговорів.

Лавров застеріг Вашингтон від «втягування України в геополітичні ігри Сполучених Штатів».

Голова МЗС Росії повторив заяву, зроблену 1 грудня президентом Володимиром Путіним, який вимагав юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгортатиме зброю поблизу кордонів Росії, маючи на увазі на постачання зброї Україні від Заходу та спільні військові навчання.

За даними Києва, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу українського кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань Росії на початку цього року, що викликає побоювання про можливе вторгнення.

Росія, яка захопила Крим у 2014 році і підтримує гібридні сили на Донбасі, заперечує планування нападу і звинувачує Україну та її західних союзників в ескалації напруженості.

Захід неодноразово закликав Москву відвести сили.