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Парламент спростив набуття громадянства для учасників бойових дій на боці України

Ті іноземці, які не можуть отримати підтвердження про припинення іноземного громадянства, зможуть подати натомість декларацію про відмову від нього

Верховна Рада 14 грудня схвалила в другому читанні законопроєкт щодо «спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України».

Голосування відбулося без обговорення. Документ підтримали 285 народних депутатів, проти проголосували п’ятеро, утрималися 23.

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Законопроєкт був зареєстрований у червні 2021 року. Пояснювальна записка, підписана тодішнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, передбачає, що він спростить набуття громадянства України:

  • громадянам Росії, які зазначають політичних переслідувань на батьківщині
  • іноземцям та людям без громадянства, які проходили службу в Збройних силах України, брали участь у антитерористичній операції або «у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»

Згідно з текстом до другого читання, ті іноземці, які не можуть отримати підтвердження про припинення іноземного громадянства, зможуть подати натомість декларацію про відмову від нього.

Парламент підтримав документ в першому читанні 2 листопада 2021 року.

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