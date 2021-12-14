Парламент спростив набуття громадянства для учасників бойових дій на боці України

Верховна Рада 14 грудня схвалила в другому читанні законопроєкт щодо «спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України».

Голосування відбулося без обговорення. Документ підтримали 285 народних депутатів, проти проголосували п’ятеро, утрималися 23.

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Законопроєкт був зареєстрований у червні 2021 року. Пояснювальна записка, підписана тодішнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, передбачає, що він спростить набуття громадянства України:

громадянам Росії, які зазначають політичних переслідувань на батьківщині

іноземцям та людям без громадянства, які проходили службу в Збройних силах України, брали участь у антитерористичній операції або «у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»

Згідно з текстом до другого читання, ті іноземці, які не можуть отримати підтвердження про припинення іноземного громадянства, зможуть подати натомість декларацію про відмову від нього.

Парламент підтримав документ в першому читанні 2 листопада 2021 року.