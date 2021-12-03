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Суспільство

Подвійне громадянство: нові перспективи чи сумнівна політтехнологія?

Питання подвійного громадянства було предметом обговорення у політичних колах вже тривалий час

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про подвійне, множинне громадянство, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Напередодні, виступаючи у парламенті, глава української держави наголосив на важливості «підтримки світового українства», для якого питання множинного громадянства є вкрай важливим.

Питання на часі

Питання подвійного громадянства було предметом обговорення у політичних колах вже тривалий час, каже політолог Олег Саакян. Наразі перед Україною постала низка викликів, які цей документ має розв’язати:

  • Частина населення де-факто має паспорти інших держав
  • Нерегламентована нормативно-правова база
  • Українська діаспора має значний вплив на внутрішні політичні та соціально-економічні процеси, відтак їй необхідно отримати можливість мати українське громадянство.
Олег Саакян
Олег Саакян

«Ми маємо потужну трудову міграцію, маємо змішані шлюби, від яких народилися діти. Зрештою, зֹ’явилось поняття «глобального українця» , це коли людина має українське коріння, або народилась в Україні, але при цьому також пов’ֹязана з іншими країнами.

Треба унеможливити подвійне громадянство з країною агресором чи її сателітами
Олег Саакян

Все це актуально для нашої держави. Звісно, має бути юридично фахово зроблено, виходячи з безпекових ризиків, пов’язаних з війною. Треба унеможливити подвійне громадянство з країною агресором чи її сателітами», – зауважив Олег Саакян у коментарі Радіо Свобода.

Що це дасть людям?

Множинне громадянство надає можливість:

– більш вільного пересування;

– займатися підприємницькою діяльністю;

– вести міжнародний бізнес;

– відкриває нові перспективи для молоді у сфері освіти і пошуку роботи;

– дає право голосувати і брати участь у політичному житті держави, що особливо важливо для частини трудових мігрантів.

Ризики та небезпеки

На думку Олега Саакяна, перспективи подвійного громадянства згуртують українців і посилять позиції закордонних українців. Проте директор Інституту світової політики Євген Магда має сумніви, що це зцементує українську націю.

Він вважає президентську ініціативу «технологічною ідеєю», яку треба розглядати разом з прагненням команди Володимира Зеленського запровадити голосування в електронному вигляді і у такий спосіб отримати додаткові голоси українців з-за кордону.

Євген Магда
Євген Магда
Довго не було чіткої політики стосовно нашої діаспори, а тут раптом такий поспіх. Це насторожує
Євген Магда

«Людям пропонують швидко увійти в українське громадянство, в обмін їм фактично не дають можливості посісти посаду в органах державної влади і створюють певні складнощі. У нас довго не було чіткої політики стосовно нашої діаспори, а тут раптом такий поспіх. Це насторожує.

Я розумію амбіції Зеленського сказати, що нас 60 мільйонів, але виникає питання: в який спосіб будемо вирішувати проблеми нашої діаспори в Росії? Давайте доб’ємось там відкриття бодай 10 шкіл з українською мовою навчання! Оскільки за переписом на території РФ проживають кілька мільйонів етнічних українців», – наголошує Євген Магда.

Думка українців за кордоном

Радіо Свобода звернулося до представників одних із найбільших українських громад за кордоном з проханням проаналізувати, як вони оцінюють ініціативу президента Володимира Зеленського. Чи на часі питання подвійного громадянства, і що воно дасть закордонним українцям?

Голова християнського товариства українців Італії Олесь Городецький:

Олесь Городецький
Олесь Городецький

– Я вважаю, що питання подвійного громадянства не є нині нагальним питанням. Особисто мене це питання не зачіпає, бо я не маю іншого громадянства, крім українського. Але багато українців в Італії мають подвійне громадянство, оскільки Італія дозволяє існування цього інституту.

Важливо, щоб українці за кордоном були захищені у своїх громадянських правах
Олесь Городецький

Люди, однак, мають страхи, що Україна може позбавити їх українського громадянства. Якщо б легалізувати становище українських заробітчан, це був би правильний крок. Виняток – країна-агресор, або її союзники. Тут жодним чином не повинно бути подвійного громадянства.

Більш важливо, щоб українці за кордоном були захищені у своїх громадянських правах. Для підтримки українців за кордоном одного законопроєкту замало. Потрібен єдиний державний орган, який мав би ними займатися, враховуючи масовість цього явища. В Італії свого часу було навіть міністерство з питань мігрантів, яке захищало права італійців за кордоном.

Голова спілки українців у Португалії Павло Садоха:

Павло Садоха
Павло Садоха

– В цій царині Португалія має дуже ліберальне законодавство. Для того, щоб стати громадянином цієї держави, потрібно легально постійно проживати не менше від 5 років, а також скласти мовний іспит. При цьому непотрібно виходити з громадянств інших держав.

Але значна частина українських мігрантів у Португалії не поспішали отримувати португальське громадянство через постійні «залякування» з боку українських політиків про можливу відповідальність за подвійне громадянство. На практиці це створювало багато побутових труднощів через, зокрема, продовження дозволів на перебування у Португалії. На нього останнім часом потрібно було чекати понад рік.

Багато трудових мігрантів (переважно старшого віку) планують після здобуття португальської пенсії повернутися жити в Україну, оскільки між цими двома країнами існує угода про соціальне забезпечення.

Безперечно, українцю з двома паспортами легше стане займатися бізнесом, або ж брати участь у місцевих виборах
Павло Садоха

Безперечно, українцю з двома паспортами легше стане займатися бізнесом, або ж брати участь у місцевих виборах. Цим вони потенційно зможуть допомагати Україні, вибираючи прихильні до неї партії.

Нарешті, «дозвіл» зберігати українське громадянство підсилює мотивацію не асимілюватися у країні проживання. Українці відчуватимуть себе потрібними батьківщині.

На тлі загального позитиву, все ж таки маємо розуміти, що зміни у питанні громадянства мають містити чітко прописані «запобіжники», які не дадуть країні-агресору використовувати громадянство як елемент гібридної війни. На мою думку, національні інтереси України повинні стояти на першому місці.

Водночас, згідно з соцопитуванням, проведеним Фондом «Демократичні ініціативи», 48% українців не підтримують ідею запровадження подвійного чи множинного громадянства в Україні. Разом з тим, майже кожен четвертий респондент висловився за можливість запровадження подвійного громадянства для всіх країн без винятку.

«Не проти американського або британського». Що українці думають про ідею подвійного громадянства? (відео)
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«Не проти американського або британського». Що українці думають про ідею подвійного громадянства? (відео)

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    Надія Константінова

    На Радіо Свобода з 1999 року. Закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Шевченка. Займалася правозахисною і соціальною тематикою. Була редактором спільного проєкту Радіо Свобода і «Нашого Радіо» «Звуки життя», згодом «Лінія уваги» на «Радіо Мелодія».

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