Подвійне громадянство: нові перспективи чи сумнівна політтехнологія?

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про подвійне, множинне громадянство, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Напередодні, виступаючи у парламенті, глава української держави наголосив на важливості «підтримки світового українства», для якого питання множинного громадянства є вкрай важливим.

Питання на часі

Питання подвійного громадянства було предметом обговорення у політичних колах вже тривалий час, каже політолог Олег Саакян. Наразі перед Україною постала низка викликів, які цей документ має розв’язати:

Частина населення де-факто має паспорти інших держав

Нерегламентована нормативно-правова база

Українська діаспора має значний вплив на внутрішні політичні та соціально-економічні процеси, відтак їй необхідно отримати можливість мати українське громадянство.

«Ми маємо потужну трудову міграцію, маємо змішані шлюби, від яких народилися діти. Зрештою, зֹ’явилось поняття «глобального українця» , це коли людина має українське коріння, або народилась в Україні, але при цьому також пов’ֹязана з іншими країнами.

Треба унеможливити подвійне громадянство з країною агресором чи її сателітами

Все це актуально для нашої держави. Звісно, має бути юридично фахово зроблено, виходячи з безпекових ризиків, пов’язаних з війною. Треба унеможливити подвійне громадянство з країною агресором чи її сателітами», – зауважив Олег Саакян у коментарі Радіо Свобода.

Що це дасть людям?

Множинне громадянство надає можливість:

– більш вільного пересування;

– займатися підприємницькою діяльністю;

– вести міжнародний бізнес;

– відкриває нові перспективи для молоді у сфері освіти і пошуку роботи;

– дає право голосувати і брати участь у політичному житті держави, що особливо важливо для частини трудових мігрантів.

Ризики та небезпеки

На думку Олега Саакяна, перспективи подвійного громадянства згуртують українців і посилять позиції закордонних українців. Проте директор Інституту світової політики Євген Магда має сумніви, що це зцементує українську націю.

Він вважає президентську ініціативу «технологічною ідеєю», яку треба розглядати разом з прагненням команди Володимира Зеленського запровадити голосування в електронному вигляді і у такий спосіб отримати додаткові голоси українців з-за кордону.

Довго не було чіткої політики стосовно нашої діаспори, а тут раптом такий поспіх. Це насторожує

«Людям пропонують швидко увійти в українське громадянство, в обмін їм фактично не дають можливості посісти посаду в органах державної влади і створюють певні складнощі. У нас довго не було чіткої політики стосовно нашої діаспори, а тут раптом такий поспіх. Це насторожує.

Я розумію амбіції Зеленського сказати, що нас 60 мільйонів, але виникає питання: в який спосіб будемо вирішувати проблеми нашої діаспори в Росії? Давайте доб’ємось там відкриття бодай 10 шкіл з українською мовою навчання! Оскільки за переписом на території РФ проживають кілька мільйонів етнічних українців», – наголошує Євген Магда.

Думка українців за кордоном

Радіо Свобода звернулося до представників одних із найбільших українських громад за кордоном з проханням проаналізувати, як вони оцінюють ініціативу президента Володимира Зеленського. Чи на часі питання подвійного громадянства, і що воно дасть закордонним українцям?

Голова християнського товариства українців Італії Олесь Городецький:

– Я вважаю, що питання подвійного громадянства не є нині нагальним питанням. Особисто мене це питання не зачіпає, бо я не маю іншого громадянства, крім українського. Але багато українців в Італії мають подвійне громадянство, оскільки Італія дозволяє існування цього інституту.

Важливо, щоб українці за кордоном були захищені у своїх громадянських правах

Люди, однак, мають страхи, що Україна може позбавити їх українського громадянства. Якщо б легалізувати становище українських заробітчан, це був би правильний крок. Виняток – країна-агресор, або її союзники. Тут жодним чином не повинно бути подвійного громадянства.

Більш важливо, щоб українці за кордоном були захищені у своїх громадянських правах. Для підтримки українців за кордоном одного законопроєкту замало. Потрібен єдиний державний орган, який мав би ними займатися, враховуючи масовість цього явища. В Італії свого часу було навіть міністерство з питань мігрантів, яке захищало права італійців за кордоном.

Голова спілки українців у Португалії Павло Садоха:

– В цій царині Португалія має дуже ліберальне законодавство. Для того, щоб стати громадянином цієї держави, потрібно легально постійно проживати не менше від 5 років, а також скласти мовний іспит. При цьому непотрібно виходити з громадянств інших держав.

Але значна частина українських мігрантів у Португалії не поспішали отримувати португальське громадянство через постійні «залякування» з боку українських політиків про можливу відповідальність за подвійне громадянство. На практиці це створювало багато побутових труднощів через, зокрема, продовження дозволів на перебування у Португалії. На нього останнім часом потрібно було чекати понад рік.

Багато трудових мігрантів (переважно старшого віку) планують після здобуття португальської пенсії повернутися жити в Україну, оскільки між цими двома країнами існує угода про соціальне забезпечення.

Безперечно, українцю з двома паспортами легше стане займатися бізнесом, або ж брати участь у місцевих виборах

Безперечно, українцю з двома паспортами легше стане займатися бізнесом, або ж брати участь у місцевих виборах. Цим вони потенційно зможуть допомагати Україні, вибираючи прихильні до неї партії.

Нарешті, «дозвіл» зберігати українське громадянство підсилює мотивацію не асимілюватися у країні проживання. Українці відчуватимуть себе потрібними батьківщині.

На тлі загального позитиву, все ж таки маємо розуміти, що зміни у питанні громадянства мають містити чітко прописані «запобіжники», які не дадуть країні-агресору використовувати громадянство як елемент гібридної війни. На мою думку, національні інтереси України повинні стояти на першому місці.

Водночас, згідно з соцопитуванням, проведеним Фондом «Демократичні ініціативи», 48% українців не підтримують ідею запровадження подвійного чи множинного громадянства в Україні. Разом з тим, майже кожен четвертий респондент висловився за можливість запровадження подвійного громадянства для всіх країн без винятку.