У ВР зареєстровано законопроєкт Зеленського про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. Документ про зміни до закону «Про громадянство України» № 6368 з’явився на сайті парламенту.

Текст поки не опублікований.

Законопроєкт визначено Зеленським як невідкладний.

Президент України Володимир Зеленський напередодні під час свого послання до Верховної Ради анонсував внесення у парламент законопроєкту про множинне громадянство.

У вересні на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський пропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Про те, що законопроєкт про подвійне громадянство невдовзі скерують до Верховної Ради казав у жовтні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він припускав, що закон про громадянство в Україні може з’явитися менш ніж через рік.