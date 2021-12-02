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У ВР зареєстровано законопроєкт Зеленського про множинне громадянство

Законопроєкт визначено президентом як невідкладний

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. Документ про зміни до закону «Про громадянство України» № 6368 з’явився на сайті парламенту.

Текст поки не опублікований.

Законопроєкт визначено Зеленським як невідкладний.

Президент України Володимир Зеленський напередодні під час свого послання до Верховної Ради анонсував внесення у парламент законопроєкту про множинне громадянство.

У вересні на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський пропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Про те, що законопроєкт про подвійне громадянство невдовзі скерують до Верховної Ради казав у жовтні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він припускав, що закон про громадянство в Україні може з’явитися менш ніж через рік.

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