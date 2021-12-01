Зеленський заявив про внесення у ВР законопроєкту про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський під час свого послання до Верховної Ради заявив, що внесе сьогодні у парламент законопроєкт про множинне громадянство.

«Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів. Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою. Не просто людьми українського походження, а українського громадянства. Рівними українцями», – заявив Володимир Зеленський.

У вересні на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський пропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Про те, що законопроєкт про подвійне громадянство невдовзі скерують до Верховної Ради казав у жовтні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він припускав, що закон про громадянство в Україні може з’явитися менш ніж через рік.