Законопроєкт про подвійне громадянство невдовзі скерують до Верховної Ради – Єнін

Законопроєкт, яким планують узаконити подвійне громадянство для українців, невдовзі подадуть на розгляд Верховної Ради. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. За його словами, наразі документ вивчають у Міністерстві юстиції.

«За дорученням президента, ми активно працюємо над тим, щоб вирішити питання множинного громадянства. За межами України перебувають десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б більш актино брати участь в культурних, політичних та економічних процесах на території нашої держави. У найближчий час ми вийдемо з відповідним законопроєктом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України. Тут важливо знайти правильний баланс – розширити участь наших співвітчизників, які, на мою думку, не повинні відмовлятися від іншого громадянства, зокрема, якщо воно належить країнам ЄС чи НАТО. Так само вони могли б набути українське громадянство», – сказав Єнін.

За словами першого заступника мінітсра МВС, закон про громадянство в Україні може з’явитися менш ніж через рік.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Як повідомила 22 вересня пресслужба голови держави, він сказав про це на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку у межах робочого візиту до США.