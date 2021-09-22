Зеленський запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які живуть за кордоном

Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Як повідомила 22 вересня пресслужба голови держави, він сказав про це на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку у межах робочого візиту до США.

Водночас, за словами Зеленського, неможливо надавати подвійне громадянство тим людям, які живуть на території недружніх держав. Тому до цього питання потрібно підходити виважено і без поспіху розглянути його та передбачити всі складні моменти, додав він.

«Це складне питання, але всі складнощі з нашою енергією, нашим бажанням будуть вирішені», – цитує слова президента його пресслужба.

4 березня Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства». У документі йшлося про те, що Кабінет міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки України повинні у двомісячний строк провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

Після цього уряд має у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради проєкти законів, які б передбачали низку заборон громадянам України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або подали документи для набуття іноземного громадянства.

Серед них:

заборона претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; претендувати на зайняття керівних посад на стратегічних об’єктах державної власності;

заборона мати допуск до державної таємниці;

заборона бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію на загальнодержавних і місцевих виборах;

заборона бути членом політичної партії.

В Офісі президента заявили, що необхідно розробити та подати на розгляд парламенту порядок підтвердження відмови та виходу з громадянства (підданства) іноземної держави для громадян України, які претендують на згадані позиції.