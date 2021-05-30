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30 травня 2021, Київ 15:03
Новини | Політика

Потрібно запровадити покарання за подвійне громадянство з країною-агресором – Клімкін

Український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін

Український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін вважає, що потрібно запровадити покарання за подвійне громадянство з країною-агресором. Про це він сказав в інтерв’ю на Радіо Свобода.

«Чому ми досі, коли йде ця шалена паспортизація, не можемо ухвалити закон щодо покарання за подвійне громадянство з країною-агресором? Інакше, як ми зупинимо цю хвилю? Тобто ми ж не ухвалюємо цей закон покарання за подвійне громадянство з Угорщиною. Ми кажемо: так, член ЄС, член НАТО. Тобто у нас заборонене подвійне громадянство, але немає покарання», – сказав Клімкін.

За його словами, президент Росії Володимир Путін надалі діятиме «окремими кроками» для посилення впливу проти України.

«Думаю, що вони (Росія – ред.) будуть видавати російські паспорти і на нашій території таємно. Як? Це інше питання. Але точно будуть, щоб потім створювати тріщини в самій системі», – сказав Клімкін.

12 травня Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорює видачу своїх паспортів на окупованій території в спрощеному порядку. За її словами, це робиться з метою подальшої «реалізації суб’єктності Криму в складі РФ». Така ж ситуація, за словами Денісової, і на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Наразі паспорти там отримали майже 600 тисяч українських громадян. У квітні Денісова повідомляла, що орієнтовно 500 тисяч людей в ОРДЛО отримали російські паспорти.

Російський президент Володимир Путін у травні 2019 року підписав указ, який дозволив у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям контрольованої російськими гібридними силами частини Донбасу.

МЗС України висловило протест у зв’язку з цим рішенням і вимагало, щоб такі документи не визнавалися іноземними державами. Частина країн ЄС уже оголосила, що підтримує Україну, і ці документи не визнаватиме.

Путін 24 квітня 2020 року підписав закон, який звільняє від сплати мита за російський паспорт жителів непідконтрольних українському уряду частин Донецької та Луганської областей.

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