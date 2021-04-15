Подвійне громадянство: як це працюватиме і чи працюватиме взагалі?

Президент України Володимир Зеленський імовірно позбавив українського громадянства трьох «контрабандистів» через наявність у них громадянств інших держав. Про це повідомили одразу декілька ЗМІ із посиланням на джерела в Офісі президента. При цьому зазначають, що відповідний указ Зеленський має підписати найближчим часом.

Йдеться про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араіка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Єрімічука (громадянство Румунії).

Повідомлення про можливий указ президента з'явилися через місяць після того, як РНБО оголосила про «рух» до впровадження в Україні інституту подвійного громадянства.

Сам Зеленський ще минулого року підтримував ідею подвійного громадянства і навіть подав у Раду відповідний законопроєкт. А на початку березня ввів у дію рішення РНБО від 26 лютого, яке має наблизити ухвалення закону про подвійне громадянство.

І хоча зараз мати два громадянства в Україні заборонено, фактично ця практика застосовується вибірково, і чимало українців мають паспорти інших держав. Навіть держслужбовці і політики. Розповідаємо, що змінить рішення РНБО, хто саме тепер зможе легально отримати ще одне громадянство, та чи можливо взагалі ухвалити такі зміни?

Як це працює зараз?

За чинним законом України про громадянство, держава визнає за громадянами України лише їхнє українське громадянство. Закон також передбачає низку умов, що мали б максимально зменшити можливості множинного громадянства, аж до положення про можливу втрату громадянства України в разі набуття іноземного в більшості випадків.

Проти волі громадянина України позбавляти громадянства України забороняє 25-а стаття Конституції. Нині чимало громадян України фактично мають також інші громадянства.

Наприклад, Ігор Коломойський іще в жовтні 2014 року, коли він був головою Дніпропетровської обласної держадміністрації, підтвердив у коментарі Радіо Свобода, що, крім українського, він має також паспорти Кіпру та Ізраїлю.

Рішення РНБО від 26 лютого 2021 року має на меті не допустити, аби державні посади, зокрема і рівня голів ОДА, могли обіймати громадяни з множинним громадянством. Хоча норма, яка це забороняє, вже є у законі, РНБО зобов’язало уряд розробити проєкт закону, який дозволить контролювати подібні порушення.

Чи зможуть особи з подвійним громадянством займати державні посади?

Україна має намір легалізувати поширену в сучасному світі тенденцію мати кілька громадянств, повідомив на брифінгу 26 лютого секретар РНБО Олексій Данілов.

Але при цьому для України вкрай важливо захистити інтереси державної безпеки, додав він. Тому діятимуть певні обмеження. Українцям із подвійним (біпатриди) або множинним громадянством не дозволять претендувати на керівні державні посади, мати доступ до державної таємниці, брати участь у виборах або бути членами політичних партій. Відповідні заборони РНБО доручила розробити уряду.

Як сказав Данілов, «ми рухаємося до цивілізованих країн, які дозволяють подвійне громадянство, але для нашої країни є певні виклики». Він пригадав ситуацію часів президентства Віктора Януковича, коли такі чільні українські посадовці, як керівник СБУ, голова МВС, міністр оборони, начальник Генштабу, були громадянами Росії. «Ми не можемо цього допускати в майбутньому», – наголосив він.

Для цього РНБО ухвалила рішення зобов’язати уряд розробити заборони для осіб із подвійним (множинним) громадянством претендувати на такі посади.

Для цього закон має створити спеціальний орган, який буде контролювати цю ситуацію, і буде запроваджена багаторівнева система верифікації наявності множинного громадянства, сказав на брифінгу Данілов.

Але для початку Кабінет міністрів протягом двох місяців має запропонувати законопроєкт, який дозволить ідентифікувати тих осіб, які мають подвійне громадянство.

Якщо ж множинне громадянство мають уже чинні депутати й посадовці, Данілов радить їм найближчим часом позбавитися інших громадянств, «щоб не наражати себе на неприємності».

Такі заходи РНБО впроваджує для того, щоб не допускати до органів центральної влади та місцевого самоврядування громадян інших держав. І в першу чергу – громадян країни-агресора. А що стосується тих, хто не претендує на виборні чи конкурсні посади?​

Чи зможуть громадяни України отримати паспорт Росії?

Ні, не зможуть, каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: «Ми працюємо з депутатами над відповідними законодавчими змінами. Є один виняток – це держава-агресор, з нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство. Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами Євросоюзу, з країнами, які є для нас дружніми, і список цих країн залежатиме від деяких критеріїв».

Тож поки не зрозуміло, паспорти яких саме держав зможуть отримати громадяни України, якщо множинні громадянства легалізують.

У законі про громадянство також мають додати норму про те, що у випадку набуття іноземного громадянства, українці повинні подати відповідну декларацію.

Коли вони будуть звільнені, я думаю, що вони всі відмовляться від цих папірців, які їм сьогодні там надають

Для жителів ОРДЛО та окупованого Росією Криму цей порядок буде вводитися в дію лише після відновлення територіальної цілісності України.

Щодо тих людей, які нині примусово отримали чи отримують громадянство Росії на окупованих нею українських територіях, Україна не визнає таких документів, сприймаючи їх тільки як можливість для тих людей далі жити на тих територіях.

«Ми розуміємо, що, коли вони будуть звільнені, я думаю, що вони всі відмовляться від цих папірців, які їм сьогодні там надають», – сказав Олексій Данілов.

Що потрібно, щоб закон запрацював?

Заборона мати подвійне громадянство обумовлена в Конституції України. Тому просто ухвалити закон за рекомендаціями РНБО буде недостатньо.

«Обговорювані механізми, на мою думку, вимагають змін до Конституції, яка проголошує принцип рівності громадян України. Наявність іноземного громадянства не є дозволеною підставою для дискримінації. Це стосується і виборчих прав, і доступу до державної служби та до служби в органах місцевого самоврядування», – зазначила у коментарі Радіо Свобода доцентка кафедри міжнародного права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ольга Поєдинок.

Щоб змінити законодавство про громадянство, необхідний висновок Конституційного суду та підтримка закону на двох сесіях парламенту. Загалом, аби внести зміни до Конституції, знадобиться мінімум 300 голосів народних депутатів.

Чи порушує рішення РНБО права українців із діаспори?

Вже понад місяць у Верховній Раді зареєстрований проєкт закону, який покликаний легалізувати подвійне громадянство в Україні. Його автори – три депутати від «Слуги народу». На відміну від ініціативи РНБО, цей проєкт пропонує заборонити брати участь у виборах лише громадянам країни-агресора. Інші ж біпатриди балотуватися можуть.

Рішення РНБО цього не передбачає. Як і перший подібний законопроєкт авторства президента Володимира Зеленського від 2020 року. Тоді проєкт розкритикували представники українських діаспор, адже ініціатива обмежувала їхні виборчі права.

Тоді експрезидент Світового конгресу Українців Євген Чолій звернувся до Володимира Зеленського з проханням забезпечити право осіб, які мають статус закордонного українця, набувати громадянство України без зобов’язання припиняти попереднє, а також користувалися такими самими правами, як інші громадяни України, зокрема, виборчими.

Як це працює у світі?

У більшості європейських країн дозволене подвійне європейське громадянство, але подекуди – з обмеженнями. Скажімо, щоб отримати німецьке громадянства, необхідно вийти із попереднього. Але можливі винятки у поодиноких ситуаціях.

Наприклад, в Ірані, Афганістані, Аргентині, Еритреї та ще близько 40 країнах вийти з громадянства практично неможливо. Тому громадянам цих країн отримати німецькі паспорти їм інколи дозволяють і без відмови від першого громадянства.

У більшості країн Північної та Південної Америки подвійне громадянство дозволене. Але в деяких дозволено мати паспорти лише країн із визначеного списку.