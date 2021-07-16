Наявність подвійного громадянства треба буде вказувати в декларації – Данілов

У законопроєкті щодо подвійного громадянства, який має розробити Кабінет міністрів, з’явиться вимога вказувати наявність другого громадянства в декларації. Про таке рішення Ради національної безпеки та оборони України заявив на брифінгу 16 липня секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, в декларації майнового стану осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з’явиться графа про наявність громадянства інших країн.

«У нас було ухвалене рішення стосовно завдання Кабінету міністрів до певного періоду розглянути це питання і запропонувати законопроєкт для розгляду Верховною Радою. Закінчується термін у вересні. Ми в це рішення внесли певні доповнення. Доповнення стосується того, що на сьогодні всі люди, які заповнюють декларацію згідно з законом про запобігання корупції, має там обов’язково бути додана графа щодо того, чи мають ці люди громадянство інших країн або посвідку на проживання в тій чи іншій країні», – сказав Данілов.

Він додав, що у разі ухвалення Верховною Радою «закону про олігархів», вони так само мають заповнити цю декларацію і вказувати своє громадянство.

4 березня Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства». У документі йшлося про те, що Кабінет міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки України повинні у двомісячний строк провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

Після цього уряд має у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради проєкти законів, які б передбачали низку заборон громадянам України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або подали документи для набуття іноземного громадянства.

Серед них:

заборона претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; претендувати на зайняття керівних посад на стратегічних об’єктах державної власності;

заборона мати допуск до державної таємниці;

заборона бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію на загальнодержавних і місцевих виборах;

заборона бути членом політичної партії.

В Офісі президента заявили, що необхідно розробити та подати на розгляд парламенту порядок підтвердження відмови та виходу з громадянства (підданства) іноземної держави для громадян України, які претендують на згадані позиції.