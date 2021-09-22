Подвійне громадянство для українців може й не потребувати конституційної більшості

Якщо президент сидітиме в парламенті під час голосування, конституційна більшість для подвійного громадянства збереться, говорять політологи. На зустрічі з діаспорою в Нью-Йорку Володимир Зеленський озвучив свою стару обіцянку забезпечити громадянством українців за кордоном. Протягом останніх років і він, і члени його партії намагались запровадити можливість мати кілька паспортів, але поки марно.

Подвійне громадянство для українців, але не для усіх – президент Володимир Зеленський пообіцяв українській діаспорі Нью-Йорка запровадити в Україні подвійне громадянство.

«Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки. Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть у тих країнах, які, м’яко кажучи, нам не друзі» – заявив президент.

Це не нова ідея навіть для самого Зеленського, не кажучи вже про українську політику в цілому.

Проблема подвійного громадянства обговорюється українськими політиками, бізнесменами й громадськими діячами багато років. Наприклад, в жовтні 2014 року олігарх та тодішній очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, визнав, що в нього є три паспорти – ізраїльський, кіпрський та український. «У Конституції написано, що заборонено подвійне громадянство, а потрійне – не заборонено», – заявив тоді очільник ОДА.

Навесні 2021 року Володимир Зеленський «використав» норму про заборону подвійного громадянства проти трьох членів так званого «списку контрабандистів» – 2 квітня РНБО ввів санкції проти десяти людей, яких правоохоронці вважають злочинцями. Зеленський позбавив українського громадянства Вадима Альперіна, в якого нібито був ізраїльський паспорт, Араїка Амірханяна за паспорт Вірменії та Олександра Єрімічука за громадянство Румунії. Альперин наразі намагається оскаржити в суді указ президента , але наразі безуспішно.

Проблема подвійного громадянства кілька разів спливала в обговоренні транскордонного співробітництва України й Угорщини – країни-члена Євросоюзу, яка має програму надання громадянства для етнічних угорців, що живуть за кордоном. Широкого розголосу ця проблема набула в 2018 році, коли в мережі з’явилось відео на якому українцям роздають угорські паспорти в консульстві Угорщини в Береговому (Закарпаття) з проханням не повідомляти про це владі.

Схожі програми є і для етнічних болгар та румунів, що мешкають в Україні. У 2018 році, за підрахунками представника МЗС України, ініціатора тристоронньої міждержавної співпраці України, Румунії та Молдови Теофіла Рендюка, Румунія видала 120 тисяч таких паспортів громадянам України.

«Відповідно до статті 4 Конституції України, в Україні існує єдине громадянство. Відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, є підставою для втрати громадянства України», – говориться в офіційному роз’ясненні Державної міграційної служби України.

Кримінальної відповідальності за подвійне громадянство немає –людину може очікувати тільки адміністративний штраф і позбавлення українського громадянства, якщо про набуття подвійного громадянства стане відомо.

Про суспільну дискусію з приводу можливості бути громадянином декількох країн говорив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін

«В АТО загинули щонайменше 11 громадян Угорщини. Зараз ми в Україні маємо почати суспільну дискусію щодо можливості бути громадянином декількох країн, потрібно чесно це сказати. Проте ми не можемо навіть говорити про подвійне громадянство з Росією під час де-факто війни з нею. Ті, хто має російські паспорти, хай їх здають, всі інші – давайте розмовляти», – заявив Клімкін під час відкритої лекції в Українському католицькому університеті.

Спроби Зеленського запровадити подвійне громадянство почались у 2020

Зеленський заговорив про перспективи подвійного громадянства на самому початку свого президентства – в інавгураційній промові.

«Нас 65 мільйонів. Так, не дивуйтеся – нас 65 мільйонів. Тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і в Азії, у Північній і в Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас. Сувенірів з-за кордону не потрібно. Привезіть нам, будь-ласка, свої знання, свій досвід і ментальні цінності», – заявив тоді Зеленський.

За даними ООН, за кордоном проживає близько п’яти мільйонів українців.

У грудні 2019 року, через пів року після інавгурації, президент подав до парламенту законопроєкт 2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства». Проте вже у січні 2020-го проти виступило головне науково-експертне управління парламенту. Експертів в тому числі засмутила спроба президента регулювати юридичну норму, що закріплена в Конституції, без зміни Основного закону України.

«Аналіз положень даного законопроєкту дозволяє дійти висновку, що передбачені в ньому правила набуття громадянства України дещо послаблюють вимоги щодо уникнення множинності громадянства для громадян України. Головне управління вважає такий підхід принаймні дискусійним з огляду на конституційний принцип єдиного громадянства, про який йшлося вище. Тому вважаємо, що будь яка легалізація подвійного (множинного) громадянства шляхом прийняття певних законодавчих приписів можлива лише після відповідного уточнення приписів Основного закону Україну», – йдеться у висновку експертів.

Законопроєкт так і не було розглянуто в сесійній залі. 19 травня 2021 року його зняли з розгляду саме через висновок, що без змін до Конституції, просто на рівні закону, це питання врегулювати неможливо.

В січні 2021 року до Верховної Ради подали одразу три пов’язаних між собою законопроєкти щодо подвійного громадянства – 4640, 4641 і 4642. Автори документів – народні депутати від президентської партії «Слуга Народу» Олег Дунда, Олександр Аліксійчук і Дмитро Микиша.

Законотворці, зокрема, пропонують дозволити українцям легалізувати іноземне громадянство, отримувати українцям інше громадянство без втрати українського, а іноземцям – українське без відмови від попереднього. За порушення вимог щодо декларування другого чи множинного громадянства депутати пропонують запровадити кримінальну відповідальність.

Повідомляти про друге громадянство, згідно із законопроєктом, потрібно для обрання на виборні посади, для роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування та правоохоронних структурах. Працювати на цих посадах із громадянством держави-агресора (з 2018 року такою країною визнано Росію) буде неможливо, а недекларування громадянства держави-агресора пропонують зробити кримінальним злочином.

Ці законопроєкти також були розкритиковані головним експертним управлінням парламенту, в першу чергу з тих же причин, що і раніше законопроєкт 2590.

«Поданим законопроєктом, по суті, передбачається запровадження на рівні звичайного закону інституту подвійного/множинного громадянства України в обхід конституційних норм, що, на нашу думку, не повинно допускатись з огляду на те, що інститут громадянства є конституційно-правовим інститутом і всі питання щодо легалізації подвійного/множинного громадянства мають вирішуватись, насамперед, в конституційно-правовій площині», – говориться в висновках.

Юристи окремо зазначають неконституційність і суперечливість окремих норм законопроєкту щодо обмеження права обирати й бути обраним для тих, в кого буде в тому числі громадянство держави-агресора.

Депутати не розуміють, що вони будуть «мати» з подвійного громадянства – політолог

Законопроєкт поки не був розглянутий в залі парламенту. В липні 2021 року президент рішенням РНБО змусив посадовців декларувати, що вони не мають громадянства інших держав чи права на постійне проживання в інших державах. У вересні ідею подвійного громадянства підтримав і прем’єр–міністр України Денис Шмигаль.

Можна сперечатися про доцільність чи недоцільність подвійного громадянства, але запроваджувати його можна тільки через внесення змін до Конституції України, заявляв в ефірі «Громадського радіо» засновник Центру політико-правових реформ Ігорь Коліушко.

«Зміни в Конституцію, які потребують 300 голосів у Верховній Раді, дуже непросто даються нашим парламентарям. І змін в Конституцію врешті-решт в нас було не так і багато за весь час. Тим більш з такого дражливого питання, я думаю, буде непросто набрати 300 голосів у парламенті», – заявив Коліушко.

Якщо президент буде в парламенті, то набереться і конституційна більшість, вважає політолог Віктор Небоженко. Громадянство для українських діаспорян вкрай важливе, говорить експерт, вони питали про таку можливість ще в 1990-і роки. І українська діаспора, в свою чергу, зможе грати для України ту ж роль, яку грає так звана «хуацяо» для Китаю – це мільйони китайців, які живуть по всьому світу, але публічно не втрачають зв’язки із Китаєм.

«Наразі немає мотивів в Офісу президента щоб домагатися ухвалення такого закону. Вони [політики] не можуть зрозуміти, як це пов’язано з їхніми грішми. Немає ідеологічних орієнтацій чи політичних питань. Є лише питання – що ми будемо з цього мати. Якщо вони нічого, а виграють лише звичайні громадяни – це проблема кожного окремого громадянина, а не українського законодавства», – говорить Радіо Свобода політолог, який раніше понад 20 років працював у парламенті.

Президент має вибудувати для парламентарів якусь мотивацію, і тоді це буде реально, вважає Небоженко. Критику парламентських експертів щодо невідповідності законопроєктів Конституції, політолог вважає несуттєвою – питання громадянства може регулювати не Основний закон, а звичайне законодавство.

Ще під час виборчої кампанії Володимир Зеленський зустрічався із представниками діаспори та іноземними експертами, що працюють в Україні, та обіцяв врегулювати питання подвійного громадянства, говорить політолог Олег Саакян, отже президент брав на себе політичну відповідальність це зробити. Правильно робити це через Конституцію, але є й інший шлях, говорить він Радіо Свобода.

«Це питання може бути врегульовано законом, відсилаючись на норму Конституції щодо єдиного, а не одного громадянства, на території України, тобто трактувати цю норму як те, що в Україні не може бути інших громадянств України – областей, міст, чи автономних республік. А за людьми, що мають громадянства інших, країна Україна визнає таке право. І для цього достатньо 226 голосів, які в Зеленського, вочевидь, є», – вважає Саакян. Є низка економічних і безпекових питань, зокрема припустимості мати громадянство держав-сателітів Росії, чи держав, громадяни яких законодавчо зобов’язані співпрацювати із спецслужбами своїх країн.

Політолог також нагадав, що парламент вже демонстрував конституційну більшість, тобто деякі законопроєкти вже підтримували більше ніж 300 депутатів, причому навіть з таких питань, де така кількість голосів не була потрібна. Наприклад, за зняття депутатської недоторканності голосувало «за» 373 народних обранці, а за створення ліцеїв у малих містах України – 334 депутати.