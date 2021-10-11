Татаров жодним чином не впливає на роботу МВС – Єнін

Заступник голови офісу президента Олег Татаров жодним чином не впливає на роботу Міністерство внутрішніх справ, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

«Я за місяць роботи на посаді бачив його (Татарова – ред.)один раз і то лише побіжно», – сказав Єнін, відповідаючи на запитання стосовно того, як часто він бачиться з Татаровим.

За словами Єніна, ця зустріч відбулася в Трускавці (під час виїзного засідання фракції «Слуга народу» – ред.).

На запитання, чи комунікує Єнін з Татаровим за допомогою іншиїх форм зв’язку (дзвінки, повідомлення, листи), заступник голови МВС відповів, що не комунікує.

Олег Татаров – колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС під час подій Революції гідності. Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту і просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та висував їм ультиматуми.

У серпні 2020 року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента. Татаров, як йдеться в указі президента, відповідає за правоохоронний напрям

За словами самого Татарова , в ОП займається «аналітичною допомогою», зокрема, щодо законопроєктів, а також роботою з профільним комітетом.

У грудні торік у НАБУ повідомили, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України». Олег Татаров заперечував свою причетність до злочинів.

Перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру, очільниця офісу генерального прокурора Ірина Венедіктова змінила групу прокурорів у справі Татарова.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.