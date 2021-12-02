Зеленський пропонує запровадити декларування наявності громадянства інших держав

Президент України Володимир Зеленський пропонує запровадити декларування громадянами України наявності громадянства інших держав або перебування у процедурі набуття чи припинення громадянства (підданства) іноземної держави.

Про це йдеться в законопроєкті «Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства», поданому Зеленським до парламенту, повідомила пресслужба голови держави.

Документ також містить правові засади перевірки достовірності поданих у деклараціях відомостей, протидію використанню громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посяганню на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, повідомили в ОП.

Разом із ним до Верховної Ради подали пов’язаний законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України (щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері громадянства)». Цей документ пропонує встановити адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання або неподання суб’єктом декларування декларації про наявність громадянства (підданства) іноземної держави, про перебування в процедурі набуття чи припинення громадянства іноземної держави.

Цей документ також пропонує встановити кримінальну відповідальність за умисне внесення завідомо недостовірних відомостей про наявність громадянства чи підданства іноземної держави.

«Всі політики й чиновники, які згідно із законом про запобігання корупції заповнюють електронні декларації, повинні обов’язково вказувати наявність громадянства або підданства інших держав. Якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, також є громадянином іншої держави, вона має про це чесно повідомити – українське суспільство має право про це знати. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина має нести кримінальну відповідальність», – сказав президент.

Крім того, Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради законопроєкти, які встановлюють обмеження на зайняття посад в органах судової влади і митних органах громадянами України, які мають або набули громадянство іншої держави.

Також до парламенту поданий проєкт закону «Про внесення змін до закону України «Про громадянство України», «що покликаний забезпечити правову визначеність ставлення держави до українських громадян, які мають громадянство (підданство) інших держав».

«Документ актуалізує положення законодавства у сфері громадянства та уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у розв’язанні питань громадянства України», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради низку законопроєктів, спрямованих на протидію загрозам національній безпеці у сфері громадянства. За повідомленням ОП, йдеться про п’ять законопроєктів.

Зеленський закликав народних депутатів усіх фракцій і груп підтримати внесені ним законопроєкти.

Президент України Володимир Зеленський напередодні під час свого послання до Верховної Ради анонсував внесення у парламент законопроєкту про множинне громадянство.

У вересні на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський пропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Про те, що законопроєкт про подвійне громадянство невдовзі скерують до Верховної Ради казав у жовтні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він припускав, що закон про громадянство в Україні може з’явитися менш ніж через рік.