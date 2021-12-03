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«Не проти американського або британського». Що українці думають про ідею подвійного громадянства? (відео)

«Не проти американського або британського». Що українці думають про ідею подвійного громадянства? (відео)
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«Не проти американського або британського». Що українці думають про ідею подвійного громадянства? (відео)

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Як ви ставитесь до ідеї подвійного, множинного громадянства? Опитування Радіо Свобода.

Президент України Володимир Зеленський 2 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про множинне громадянство. Виступаючи з посланням до Верховної Ради, він заявив: «Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів. Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми «українського походження», а українського громадянства! Рівними українцями». 48% українців не підтримують ідею запровадження подвійного чи множинного громадянства в Україні. Про це свідчать результати соціологічного опитування.

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