Майже половина українців не підтримують ідею подвійного чи множинного громадянства – опитування

48% українців не підтримують ідею запровадження подвійного чи множинного громадянства в Україні, водночас 24% – висловлюються за можливість запровадження для українців подвійного (множинного) громадянства всіх країн без винятків. Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

11% підтримують цю ідею, якщо подвійне громадянство буде дозволене лише з країнами-членами ЄС і НАТО, 7% можуть підтримати запровадження такого громадянства з усіма країнами, окрім Росії; майже 5% виступають за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР. Не змогли визначитися з відповіддю всього 5% опитаних.

«Як випливає з аналізу результатів дослідження, в українському суспільстві на сьогодні відсутня підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства. Можна також обґрунтовано припустити, що заперечення проти такої ідеї зумовлене російською агресією, в тому числі насильницькою паспортизацією громадян України у Криму та в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Респонденти можуть побоюватися, що у разі безумовного поширення подвійного громадянства на всі країни Росія скористається цим для ще більшого впливу на Україну», – кажуть автори дослідження.

При цьому в дослідженні вказано, що підтримку ідеї подвійного (множинного) громадянства найбільше висловлюють заможні громадяни, люди, які часто перетинають кордон і довгий час проживають чи працюють в іноземних державах, а також молодь.

«Важливо розуміти, що 67% українців позитивно ставляться до діаспори. Тому якщо подвійне (множинне) громадянство стосуватиметься винятково закордонних українців, у такому разі пропозиція президента буде схвально сприйнята суспільством. Зважаючи на це, уряду і президенту в процесі підготовки відповідного законопроєкту доведеться врахувати стурбованість суспільства щодо безпекових ризиків, пов’язаних із запровадженням подвійного (множинного) громадянства, та провести медійну кампанію, щоб запобігти штучній напруженості між мешканцями різних регіонів України», – заявляють автори дослідження.

Опитування проводили з 22 жовтня до 12 листопада 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів у всіх областях України, крім окупованого Криму і частин Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років та старше) України. В результаті польового етапу було зібрано 2003 анкети.

Президент України Володимир Зеленський 2 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про множинне громадянство.

У вересні на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський пропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Про те, що законопроєкт про подвійне громадянство невдовзі скерують до Верховної Ради казав у жовтні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він припускав, що закон про громадянство в Україні може з’явитися менш ніж через рік.