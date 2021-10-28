Уряд підтримав «унормування» служби в ЗСУ іноземців та людей без громадянства – Міноборони

Кабінет міністрів на засіданні 28 жовтня підтримав зміни в Положенні про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, повідомляє Міністерство оборони.

За повідомленням, документ передбачає можливість для людей з громадянством іншої країни або без будь-якого продовжувати контракт від одного до 10 років на час особливого періоду.

«Іноземцям та особам без громадянства, що вступили на військову службу, не маючи при цьому військових звань присвоюється первинне військове звання «рекрут». Усі подальші військові звання таким військовослужбовцям зможуть присвоювати до «майстер-сержанта» та «головного майстер-сержанта», – заявляють у міністерстві.

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Військові звання також зможуть присвоювати достроково, але лише раз за час військової служби і не раніше закінчення половини передбаченого терміну служби в попередньому званні і за умови відповідної посади.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, у відомстві чекають на підтримку змін президентом.

«Після введення в дію змін, Указ унормує права іноземців та осіб, що не мають громадянства, проте бажають служити у Збройних Силах нашої країни. Сьогодні наша держава дає можливість зазначеним особам будувати військову кар’єру в Україні, професійно нас зміцнюючи», – цитує Тарана пресслужба Міноборони.

Законодавство наразі дозволяє службу в ЗСУ іноземцям та особам без громадянства служити в Збройних Силах за контрактом. До служби допускаються люди без попередніх судимостей, чий вік відповідає закону «Про військовий обов’язок і військову службу».