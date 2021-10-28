На Донбасі 27 жовтня загинув український військовий, зафіксовано 15 порушень – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 27 жовтня зазнав поранень, несумісних із життям, один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили 15 порушень режиму припинення вогню, тричі – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

«Поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. У напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. В бік Новолуганського та Водяного, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні протитанкові гранатомети. В районі Лебединського та Зайцева обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Широкина ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. Біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують у трьох порушеннях режиму тиші – обстрілах поблизу сіл Сміле і Пришиб та селища Голубівське.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 27 жовтня ще не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.