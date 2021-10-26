Загострення на Донбасі: що відомо? 

У вівторок 26 жовтня контрольовані Росією сили відкрили вогонь по українських військових, застосовуючи крупнокаліберну зброю, повідомляє оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) «Схід».

В повідомленні йдеться, що внаслідок обстрілу позицій російських гібридних сил один військовий загинув, ще один отримав поранення.

«Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність», – мовиться у повідомленні штабу ООС.

В ОТУ не уточнюють, про яку саме ділянку лінії розмежування йдеться. Утім, раніше проросійські пабліки в телеграмі повідомляли, що мова йде про контрольоване Києвом селище Гранітне і не підконтрольне Києву селище Старомар’ївка.

За даними видання «Бабель», українські військові взяли під контроль селище Сатомар’ївка. Видання посилається на власні джерела у Міністерстві оборони України.

В коментарі Радіо Свобода штаб Операції об’єднаних сил на Донбасі не зміг ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

«Наразі ми уточнюємо інформацію. Якщо будуть деталі, то вони з’являться на сторінці ООС», – повідомили Радіо Свобода в штабі.

Тим часом на сторінці у фейсбуці голова Мирненської військово-цивільної адміністрації Володимир Весьолкін демонструє фото зі Гранітного і наслідки обстрілу селища.

У коментарі Радіо Донбас.Реалії Весьолкін розповів деталі того, що відбувається в Гранітному.

«Бої почалися ще із вчорашнього вечора. Десь о 19:30 почали обстрілювати околиці селища Гранітне. Всю ніч тривав бій. Зранку, десь о 6:00, все притихло. Близько 10 ранку зателефонували місцеві жителі й повідомили, що в їхні будівлі потрапляють міни. І бої відновилися, один із будинків зруйнований повністю», – Володимир Весьолкін ​.

Щодо інформації навколо Старомар’ївки Весьолкін відмовився будь-що коментувати, пояснюючи, що контрольовані Росією сили шукають будь-який привід, аби обстрілювати українські сили.

У вечірньому зведенні від штабу ООС йдеться, що впродовж дня контрольовані Росією сили тричі відкрили вогонь у бік українських силовиків. Серед іншого, мова йде і про Гранітне, де, за даними штабу, селище було обстріляне із артилерії калібром 122 міліметри. Водночас про зміну тактичного положення військ у повідомленні не йдеться.

«Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними», – заявляє штаб ООС.

Пізніше в штабі ООС додали, що раніше поширена інформація про Старомар’ївку є недостовірною.

«Командування Об’єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою. Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування», – повідомляє штаб.

Контрольоване Росією угруповання «ДНР» у телеграм-каналі повідомляє, що ще вчора звечора українські військові начебто намагалися атакувати селище Старомар’ївка. Утім деталей у повідомленні не наводиться.

Серед іншого, у тих же проросійських телеграм-каналах йдеться, що, мовляв, контрольовані Росією сили перекидають у бік населеного пункту Тельманове танки. Демонструють і відео.

Наразі, немає офіційного підтвердження того, що українські сили переходили лінію розмежування та заходили у селище Старомар’ївка.

Селище Сатромар’ївка розташоване неподалік селища Гранітне, на півдні Донецької області. Два селища розділяє річка Кальміус, яка є своєрідною лінією розмежування у цій ділянці. Старомар’ївка вважається «сірою зоною», де відсутній контроль обох сторін.