Суд у Нідерландах ухвалив передати «скіфське золото» Україні

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив передати Україні так зване «скіфське золото» – експонати з кримського музею, які поїхали на виставку до окупації півострова Росією і досі не повернулися в Україну. Рішення є остаточним.

Про це 26 жовтня повідомляє агенція Reuters.

У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

У квітні Україна під час засідання апеляційного суду закликала не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору.

У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про повернення експонатів кримських музеїв в Україну. Навесні 2017 року Росія оскаржила це рішення.

11 березня 2019 року слухання цієї справи розпочалося в Апеляційному суді Амстердама.