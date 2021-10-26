Повернення «скіфського золота» в Україну: суд у Нідерландах поставив крапку

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив передати Україні «скіфське золото» – експонат із кримського музею, які поїхали на виставку до окупації півострова Росією і досі не повернулися в Україну. Рішення є остаточним в апеляції, повідомляє пресслужба суду. Далі справа може перейти в касаційну інстанцію.

«Довгоочікувана перемога в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін’юсту, МЗС, МКІП України за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим», – написав у твітері президент України Володимир Зеленський.

«Скіфське золото повернеться додому, до України. Це велика перемога. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду. Реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Далі можлива касація

Однак на цьому процес може не закінчитися, оскільки справа може перейти на розгляд у касаційну інстанцію – Верховний суд Нідерландів. Позов може подати сторона, яку не задовольняє рішення Апеляційного суду. У Верховному суді справу можуть розглядати близько двох років.

У квітні минулого року в коментарі Радіо Свобода перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявляла: «Якщо Апеляційний суд м. Амстердам залишить чинним (а він його залишив чинним – ред.) рішення суду першої інстанції на користь України, то юридичний радник кримських музеїв, імовірно, подасть касаційний позов до Верховного суду Нідерландів. У випадку порушення провадження у Верховному суді музейна колекція не повернеться в Україну до завершення касаційного провадження».

Що відомо про рішення суду

Понад 7 років тому стіни кількох музеїв Криму покинули 565 експонатів часів скіфської епохи. Ці стародавні вироби мають велику історичну та культурну цінність для України та світу, кажуть дослідники. Експонати повинні були провести пів року в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі та повернутися назад. Але все змінили події весни 2014 року.



На момент закінчення експозиції в Амстердамі Крим був анексований уже кілька місяців. Нідерланди не визнали анексію Росією українського півострова, тому в музеї Пірсона не знали, як і куди повертати експонати. Частина експозиції, яка приїхала з Києва, повернулася в українську столицю, а колекція з Криму – вже понад сім років в сховищах нідерландського музею.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. Навесні 2017 року Росія оскаржила це рішення.

11 березня 2020 року Апеляційний суд Амстердаму почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції «скіфського золота» Україні.

На колекцію з Криму претендували чотири музеї на півострові. Вони наполягали, що мають право керувати музейною колекцією та називали «скіфське золото» культурним надбанням Криму, а не всієї України. Також кримські музеї посилалися на договори про надання експонатів для виставки, які вони підписували, згідно з українським правом.



Українська влада заявила, що цінності належать не кримським музеям, а державі. Також існували побоювання, що, якщо «скіфське золото» б передали на півострів, воно могло б потрапити під контроль Росії й було б втрачене для України.