У МЗС назвали маніпуляцією заяву Путіна щодо активів СРСР

Твердження російського президента Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов’язання про передачу Росії закордонних активів Радянського Союзу – маніпуляція фактами, заявили в українському Міністерстві закордонних справ.

«Розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР від 1991 року. Відповідно до договору, частка нашої держави в загальній сумі боргу та активів СРСР складає 16,37%. У 1994 році Україна та Росія підписали так звану «угоду про нульовий варіант», відповідно до якої РФ зобов’язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Зі свого боку, Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року», – повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, «ігнорування російською стороною» законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, що мали передаватися, унеможливила ратифікацію угоди Верховною Радою України.

«Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ. Відтак, вести мову про невиконання якихось зобов’язань без належного правового процесу видається необґрунтованим», – наголошують у МЗС.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна і ще кілька колишніх республік СРСР не передали Росії іноземні активи колишнього Радянського Союзу, що мали зробити в обмін на взяті Росією зобов’язання погасити всі борги колишнього СРСР. Його заява пролунала у фільмі «Росія. Найновіша історія», оприлюдненому 12 грудня.

У фільмі Путін вкрай негативно відгукується про розпад Радянського Союзу та 1990-і роки.