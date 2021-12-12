Літак ВПС США RC-135 кілька годин перебував у небі над Україною – агентство

Стратегічний розвідувальний літак ВПС США RC-135 Rivet Joint вперше здійснив політ у небі України, повідомило агентство «Інтерфакс» із посиланням на західні авіаційні ресурси.

Літак радіоелектронної розвідки, який вилетів з авіабази Мілденхолл у Великій Британії, вранці 11 грудня увійшов у повітряний простір України в районі Волинської області і попрямував на схід, уздовж кордону з Білоруссю. Протягом більш ніж чотирьох годин американський розвідувальний літак курсував над Харківською, Дніпропетровською, Запорізькою, Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Загальний час перебування літака в повітряному просторі України становив понад шість годин. Раніше такі літаки не були помічені в українському небі, застосовувалися інші апарати – стратегічні безпілотники RQ-4 Global Hawk, які, зокрема, вели повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Літаки RC-135 Rivet Joint до останнього часу використовувалися в основному для ведення радіоелектронної розвідки біля кордонів Росії у Чорному морі, Балтійському та Північному регіоні Росії.

Як повідомляв Національний центр управління обороною Росії, 10 грудня винищувач Су-30 вилітав на супровід літака-розвідника Poseidon ВМС США над акваторією Чорного моря.