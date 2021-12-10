Столтенберґ обговорив російську загрозу для України з головами французьких Міноборони та МЗС

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відвідав Париж, де зустрівся з очільниками Міністерства оборони Франції Флоранс Парлі та Міністерства оборони Жаном-Івом Ле Дріаном.

Як заявили сторони на пресконференції після зустрічі 10 грудня, під час переговорів однією з основних тем була концентрація російських військ на окупованій частині України та біля її кордонів.

«Ми говорили про нову концентрацію російських військ на (окупованій – ред.) території та біля України. Це посилює напругу та підважує безпеку в Європі. Росія повинна знизити напругу. Поважати суверенітет та територіальну цілісність України. І повернутися до дипломатії», – йдеться в заяві Столтенберґа.

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Він додав, що криза, викликана російською агресією, потребує «політичного та дипломатичного рішення». Відтак генеральний секретар Альянсу привітав діалог між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним, як і зусилля із організації нової зустрічі в «нормандському форматі».

«Тому що діалог стає навіть важливішим, коли напруга підвищується. Союзники по НАТО продовжать тісно консультуватися і ми залишатимемося насторожі», – сказав він.

Очільник французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан також заявив, що Париж продовжує «пильно моніторити ситуацію».

«Ми говорили про це з моїм німецьким колегою вчора і, звичайно, президент Франції за кілька хвилин говоритиме про це з президентом України. НАТО в цьому відношенні об’єднане… Ми продовжуємо ділитися розвідувальними даними всередині цієї установи. Як я й казав дуже чітко за багатьох нагод, будь-який виклик цілісності України матиме масштабні та стратегічні наслідки. Про це вже заявляли кілька наших партнерів протягом останніх кількох днів», – заявив міністр.

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Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить в останні тижні про те, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.

7 грудня під час відеосаміту президентів США та Росії Україна стала головною темою для обговорення. Байден попередив Москву, що озброєна ескалація обернеться для Росії новими жорсткими санкціями.

Путін заявив, що сказав Байдену про неприпустимість для Москви подальшого розширення НАТО на схід. У Білому домі зазначили, що Байден під час розмови не пішов на поступки щодо розширення НАТО на схід. При цьому в адміністрації США вказали, що готові обговорювати з Москвою теми, що викликають занепокоєння.