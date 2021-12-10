Зеленський обговорив розблокування «нормандського формату» з Макроном

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це він повідомив у своєму твітері 10 грудня.

За його словами, розмова також стосувалася роботи Тристоронньої контактної групи та питань енергетики.

«Поговорив з Емманюелем Макроном про розблокування Нормандського формату й роботи ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв», – йдеться в повідомленні Зеленського.

Пресслужба Макрона наразі не коментувала переговори.

Агентство AFP повідомило 8 грудня, що президент Франції Емманюель Макрон планує поговорити з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним через ситуацію довкола України.