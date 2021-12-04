Макрон: європейці працюють над відкриттям дипломатичної місії в Кабулі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що кілька європейських країн працюють над відкриттям спільного місця для дипломатичного представництва в Кабулі, що дозволить їхнім послам повернутися до Афганістану після захоплення влади талібами.

Під час візиту до Катару 4 грудня Макрон сказав, що цей крок потрібно зробити якомога швидше, наголосивши при цьому, що це не означатиме визнання нових правителів Афганістану.

Більшість країн відкликали своїх посланців з Кабула після того, як у середині серпня таліби повалили уряд, який мав міжнародну підтримку. Сполучені Штати та Європейський союз обумовлюють визнання руху «Талібан» створенням інклюзивного уряду і повазі до прав людини, у тому числі прав меншин, жінок і дівчат. Інші умови – те, що таліби не дозволять країні стати базою для міжнародного тероризму та дозволять іноземним громадянам та афганцям, які хочуть покинути країну, зробити це.

Сполучені Штати та їхні союзники евакуювали десятки тисяч іноземців та афганців із груп ризику під час хаотичного завершення військової присутності НАТО наприкінці серпня. Але ще тисячі людей хочуть залишити країну, а ті, хто тісно співпрацював із західними військовими, перебвають в особливій небезпеці.

У доповіді, опублікованій 2 грудня, управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) попередило, що понад 24 мільйони людей в Афганістані (це близько 65 відсотків населення країни) потребуватимуть допомоги в порятунку життя наступного року. Очікується, що близько 9 мільйонів людей будуть на межі голоду.