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Новини | Міжнародні

Афганістан: таліби заборонили трансляцію фільмів і серіалів за участі акторок

Раніше ООН і правозахисні групи звинувачували «Талібан» у порушенні обіцянок щодо прав жінок та в запровадженні «широких обмежень» проти ЗМІ і свободи слова

Адміністрація угруповання «Талібан» наказала афганським телеканалам припинити показ художніх стрічок з жінками-акторками і зобов’язали тележурналісток носити хіджаб.

Новий набір «релігійних принципів» із восьми пунктів, який оприлюднило 21 листопада Міністерством сприяння доброчесності та запобігання пороку, є найновішим обмеженням, запровадженим під керівництвом талібів.

Міністерство також заборонило каналам транслювати фільми, комедійні та розважальні програми, які «ображають» або «принижують» окремих осіб або суперечать принципам тлумачення цим угрупованням ісламського законодавства та афганської культури.

Будь-які фільми або програми, що показують пророка Мухаммада або інших шанованих осіб, також заборонені цією директивою, так само як і програми, що демонструють чоловіків, не одягнених належним чином за стандартами угруповання.

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«Це не обмеження свободи вираження поглядів, а кілька простих принципів», – заявив Радіо Свобода речник міністерства Акеф Могаджер.

Після повалення міжнародно визнаного уряду в Кабулі в середині серпня таліби заявили, що будуть проявляти більше поміркованості, ніж під час свого попереднього правління з 1996 по 2001 рік, коли дівчатам не дозволяли відвідувати школу, а жінкам забороняли працювати, навчатися і займатися спортом.

Однак Організація Об’єднаних Націй і правозахисні групи заявили, що «Талібан» порушив свої обіцянки дозволити жінкам працювати, а дівчатам мати доступ до всіх рівнів освіти, і звинуватили нових правителів Афганістану у запровадженні «широких обмежень» проти ЗМІ і свободи слова.

Демонстрації афганських жінок за і проти «Талібану» (відео)
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Демонстрації афганських жінок за і проти «Талібану» (відео)

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