У ДМС повідомили, скільки громадян Афганістану отримали притулок в Україні за останні місяці

У Державній міграційній службі на запит Радіо Свобода повідомили кількість громадян Афганістану, які протягом останніх місяців просили статусу біженця або додаткового захисту в Україні і скільки таких заяв були схвалені.

За даними служби, з 1 травня по 1 листопада 2021 року 469 афганських громадян подали 270 заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. З них 246 заяв від 433 людей надійшли з 1 серпня по 1 листопада.

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При цьому в період з 1 серпня по 1 жовтня ДМС ухвалила:

дев’ять рішень про визнання біженцем

чотири рішення про визнання особою, яка потребує додаткового захисту

дев’ять рішень про відмову у наданні захисту в Україні

Згідно з мирною угодою з угрупованням «Талібан», укладеною за участі адміністрації попереднього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, американські війська мали вивести з Афганістану до 1 травня. Зрештою виведення військ завершилося 31 серпня.

Сполучені Штати та їхні союзники евакуювали з Кабула понад 122 тисячі осіб з 14 по 31 серпня. Евакуація почалася за день до того, як таліби повернули контроль над країною через 20 років усунення їх від влади вторгненням США у 2001 році.