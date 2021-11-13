У Кабулі стався вибух у шиїтському районі, щонайменше одна людина загинула

Таліби заявляють, що 13 листопада в шиїтському районі Кабула стався вибух у мінівені, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула та кілька зазнали поранень. Речник руху «Талібан» Забігулла Муджахід повідомив у твітері, що вибух спричинив пожежу в районі Дашт-е-Барчі на заході Кабула. Муджахід додав, що таліби ведуть розслідування.

Водій автобуса розповів Associated Press у розташованій неподалік лікарні, що підозрілий чоловік сів до транспортного засобу за кілька хвилин до того, як у задній частині мінівена пролунав вибух.

Район Дашт-е-Барчі густо населений етнічними шиїтами-хазарейцями, які ставали обʼєктом неодноразових атак бойовиків угруповання «Ісламська держава», включно з нападом 12 травня 2020 року в пологовому відділенні лікарні Дашт-е-Барчі, коли загинули 24 людини.