Літак із афганськими пілотами, які пройшли американську підготовку, вилетів із Таджикистану

США вивозять афганських пілотів, які пройшли американську підготовку і сховалися в Таджикистані після приходу до влади в Афганістані екстремістського руху «Талібан».

З аеропорту столиці Таджикистану Душанбе вилетів літак із афганськими пілотами й іншими афганськими біженцями. Рейс, організований урядом США, вилетів з Душанбе о 00:30 за місцевим часом 10 листопада.

Раніше цього дня посольство США в Таджикистані підтвердило, що 191 афганець, у тому числі 143 пілоти, готові вилетіти з Таджикистану після майже трьох місяців перебування там для переселення до США.

Афганські громадяни будуть вивезені до третьої країни, перш ніж їм нададуть імміграційні права і перевезуть до Сполучених Штатів Америки, повідомив Радіо Свобода представник посольства США.

Серед пілотів – дві жінки, одна з яких вагітна.

Пілоти ВПС Афганістану втекли до Таджикистану на військових літаках, коли таліби захопили владу в Кабулі в середині серпня, їх утримували на території санаторію на околиці Душанбе.

Англомовні пілоти, підготовлені ВПС США, чекали, поки їхні документи будуть опрацьовані, щоб зрештою переїхати до Сполучених Штатів.

Радіо Свобода повідомляло в жовтні, що «Талібан» тиснув на деяких пілотів, вимагаючи їхнього повернення до Афганістану і погрожуючи вбити їхніх родичів.

Ця група була останньою з тренованих США пілотів, що втекли за кордон і очікували, що їм допоможуть перебратися до США.

У вересні угода за посередництва США дозволила вивезти з Узбекистану більшу групу афганських пілотів та іншого військового персоналу.