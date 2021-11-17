У Кабулі прогриміли два вибухи, є постраждалі

У столиці Афганістану Кабулі прогриміли два вибухи, одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень. За даними афганських ЗМІ, перший вибух стався у районі, переважно заселеному хазарейцями. Серед поранених – три жінки, повідомив речник міністерства внутрішніх справ уряду, очолюваного «Талібаном».

Другий вибух стався також на заході Кабула через кілька годин. Очевидці повідомили, що теж є жертви, втім «Талібан» публічно ситуацію не коментував.

Відповідальність за вибухи поки ніхто не взяв, але місцева філія угрцповання «Ісламська держава» раніше здійснювала подібні напади на шиїтську хазарейську громаду, зокрема на мечеті, лікарні та школи.

Протягом останніх п’яти тижнів угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за три вибухи у мечетях хазарейців у провінціях Нангархар, Кандагар і Кундуз. Це угруповання також атакує бойовиків «Талібану» та інших цивільних осіб.

Минулого тижня уряд, очолюваний «Талібаном», заявив, що заарештував близько 600 членів угруповання «Ісламська держава».