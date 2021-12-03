Афганістан: таліби оприлюднили указ про права жінок – про освіту в ньому не згадується

Адміністрація Афганістану, утворена угрупованням «Талібан», оприлюднила указ, який закликає до забезпечення певних прав жінок, які вже закріплені в законах шаріату. Водночас автори не згадали про ключові сфери, які турбують правозахисні групи та західні уряди, такі як право на освіту та роботу.

Указ, оприлюднений 3 грудня, закликає лідерів афганського суспільства «вжити серйозних заходів для забезпечення прав жінок».

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Автори документу зосереджуються на шлюбі та правах вдови, зазначаючи, що «ніхто не може змусити жінок виходити заміж під примусом чи тиском». При цьому в ньому не йдеться конкретно про шлюби неповнолітніх.

Він також не містить згадок про середню освіту для дівчат, яку було зупинено, або працевлаштування жінок, яким було заборонено повертатися до роботи в державному секторі після приходу талібів до влади в серпні.

Західні уряди, Організація Об’єднаних Націй та правозахисні групи висловлювали стурбованість порушеннями прав після захоплення талібами та вимагали від них створення інклюзивного уряду та захисту прав усіх афганців, в тому числі меншин та жінок.

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Після повалення міжнародно визнаного уряду в Кабулі в середині серпня таліби заявили, що будуть проявляти більше поміркованості, ніж під час свого попереднього правління з 1996 по 2001 рік, коли дівчатам не дозволяли відвідувати школу, а жінкам забороняли працювати, навчатися і займатися спортом.

Однак Організація Об’єднаних Націй і правозахисні групи заявили, що «Талібан» порушив свої обіцянки дозволити жінкам працювати, а дівчатам мати доступ до всіх рівнів освіти, і звинуватили нових правителів Афганістану у запровадженні «широких обмежень» проти ЗМІ і свободи слова.