Афганістан: голова уряду талібів вперше виступив із публічним зверненням

Прем’єр-міністр Афганістану від адміністрації «Талібану» Мухаммад Хассан Ахунд 27 листопада виступив зі своєю першою публічною промовою після того, як ісламістське угруповання прийшло до влади в цій країні.

Співзасновник «Талібану» Ахунд висвітлив низку питань у аудіозверненні до нації, яке транслювалося на державному телебаченні.

«Ми запевняємо всі країни, що не будемо втручатися в їхні внутрішні справи і хочемо мати з ними хороші економічні відносини», – сказав Ахунд у 30-хвилинній промові.

Афганістан перебуває у масштабній фінансовій кризі з дедалі більшою інфляцією, безробіттям і падінням валюти, що призвело до безладу і без того крихкої економіки.

Економічні негаразди країни, охопленої війною, посилилися через заморожування Вашингтоном близько 10 мільярдів доларів у резервах Центрального банку Афганістану, розміщених у Сполучених Штатах, що залишило нових правителів у Кабулі з обмеженим бюджетом. Світовий банк і Міжнародний валютний фонд також припинили доступ Афганістану до фінансування.

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Іноземні донори надали близько 75% бюджету попередньому уряду, який мав підтримку Заходу. Навіть тоді країна страждала від гуманітарної кризи через конфлікт, сильну посуху та погане управління.

Агенції ООН з надання допомоги попереджають про серйозну гуманітарну кризу, оскільки очікується, що цієї зими більше половини з 38-мільйонного населення країни зіткнеться з голодом.

«Ми просимо всі міжнародні благодійні організації не відмовлятися від надання допомоги і допомагати нашій виснаженій нації... щоб проблеми людей можна було вирішити», – заявив голова уряду талібів.

Фактичний прем’єр-міністр Талібану заявив, що економічна криза в країні буде вирішена, якщо Сполучені Штати розморозять резерви центрального банку Афганістану.

Він закликав афганців не вірити, що таліби винні в проблемах країни, які, за його словами, були наслідком дій попередньої корумпованої влади.

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За часів «Талібану» більшості дівчат з 7 по 12 класи заборонено відвідувати школу, а більшості жінок на державній службі заборонено працювати. При цьому Ахунд заявив, що «освіта дівчат значною мірою відновилася, і є надія, що освіта буде заохочуватися й надалі».

Ахунд стверджує, що його уряд є інклюзивним. Однак нинішній уряд складається лише з членів «Талібану» та його союзників, тоді як 90% тих, хто при владі, є представниками етнічної групи пуштунів.

Жодна країна не визнала новий уряд Талібану. Західні країни шукають шляхи залучення талібів і вирішення критичної гуманітарної ситуації в країні, але хочуть уникнути прямої підтримки нового уряду.

Сполучені Штати та їх союзники обумовлюють визнання «Талібану» тим, що він сформує інклюзивний уряд і поважатиме права людини, у тому числі права меншин, жінок і дівчат. Інші умови включають те, що «Талібан» не дозволятиме країні стати базою для міжнародного тероризму і забезпечить всім охочим іноземцям та афганцям виїзд із країни.