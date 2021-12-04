Франція евакуювала з Афганістану близько 330 людей

Франція здійснила черговий евакуаційний рейс з Афганістану, забравши близько 330 осіб із країни, що контролюється талібами, повідомило міністерство закордонних справ.

На цьому рейсі було евакуйовано 258 афганців, 11 французів, близько 60 громадян Нідерландів і невизначену кількість пов’язаних з ними людей, повідомило 3 грудня МЗС Франції.

Операції сприяв Катар, який упродовж останніх років здійснював посередницькі зусилля між західними державами та рухом «Талібан».

Після 10 вересня Франція за допомогою Катару евакуювала з Кабула близько 400 афганців і 110 громадян Франції, додали в міністерстві.

Франція та Катар спільно провели гуманітарну місію 2 грудня для доставки медичного обладнання, харчів та зимових припасів міжнародним організаціям, що діють в Афганістані, повідомляє міністерство.

Афганістан зазнав різкого скорочення міжнародної допомоги після того, як таліби взяв під контроль владу в країні в середині серпня, це посилило і без того серйозну гуманітарну кризу. Агенції ООН з надання допомоги попереджають, що більш як половина з 38-мільйонного населення країни може зазнати голоду цієї зими.