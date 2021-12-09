Байден заявив про нові заплановані зустрічі через дії Росії

Президент США Джо Байден заявив, що сподівається незабаром оголосити про зустріч між Сполученими Штатами Америки, їхніми основними союзниками в Європі та Росією для переговорів щодо занепокоєння Москви з приводу розширення НАТО.

Байден заявив, що сподівається оголосити про зустріч до 10 грудня, і в ній будуть брати участь представники щонайменше чотирьох основних союзників по НАТО, а також Росії.

Представники країн обговорюватимуть «майбутнє стурбованості Росії щодо НАТО, а також те, чи зможемо ми знайти якісь умови, що стосуються зниження температури на східному фланзі», – сказав Байден журналістам у Білому домі 8 грудня.

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв, що Москва внесе свої пропозиції щодо діалогу з безпеки зі США за кілька днів.

Путін також знову заперечив, що Росія планує напасти на Україну, але сказав, що Москва не може залишатися байдужою до можливого розширення НАТО.

Заяви Байдена і Путіна з’явилися через день після їхньої двогодинної відеоконференції на тлі побоювання нового вторгнення Росії в Україну.

Білий дім також повідомив, що Байден проведе телефонну розмову з лідерами «Бухарестської дев’ятки» (B9), щоб проінформувати їх про свої переговори з Путіним і «почути їхні погляди на поточну ситуацію з безпекою та підкреслити відданість Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці».

B9 – Румунія, Польща, Угорщина, Болгарія, Чехія, Словаччина, Естонія, Латвія та Литва – є країнами на східному фланзі НАТО.

Білий дім також підтвердив, що Байден розмовлятиме 9 грудня з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова із Зеленським відбудеться до розмови з В9.

У Білому домі після розмови лідерів США і Росії 7 грудня зазначили, що Байден під час розмови не пішов на поступки щодо розширення НАТО на схід. При цьому в адміністрації США вказали, що готові обговорювати з Москвою теми, що викликають занепокоєння.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну. На цьому тлі США повідомляли про плани поставити Києву більше озброєнь, включаючи протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія здатна стягнути до кордонів України вдвічі більше сил, ніж минулої весни.

За оцінкою США, Росія розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних і південних кордонів України, додала Нуланд.

За її словами, наразі невідомо, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про наступ на Україну чи повалення її уряду. «Але ми знаємо, що він нарощує потенціал для цього», – сказала заступниця держсекретаря.

7 грудня відбулися переговори американського лідера Джо Байдена з керівником Росії Володимиром Путіним.

Президент США заявив, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

8 грудня президент України Володимир Зеленський назвав позитивним факт розмови президентів США і Росії, однією з головних тем якої була ситуації на Донбасі та біля кордонів України.

Водночас Зеленський зазначив, що деталі цих перемовин він прокоментує вже після своєї телефонної розмови з Байденом, запланованої на 9 грудня.