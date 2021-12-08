CIT: у прикордонній із Україною області Росії помічений зенітний ракетний комплекс «Бук»

Аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT) повідомили, що у військово-польовому таборі неподалік села Маслівка поблизу міста Воронеж було помічено елементи зенітного ракетного комплексу «Бук». Відео, на яких видно ЗРК «Бук», опубліковано у телеграм-каналі «Записки охотника».

Проаналізувавши відео, аналітики CIT дійшли висновку, що на залізничній станції Маслівка може бути щонайменше один комплекс «Бук» у повному складі. Зазначається, що бортові номери установок зафарбовані. «Ці дані дозволяють зробити висновок, що, попри переговори Байдена та Путіна, зосередження російських військ в областях, що межують із підконтрольною українській владі територією, триває», – йдеться у повідомленні.

Воронезька область Росії межує з підконтрольною українському урядові частиною Луганської області.

Раніше 8 грудня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення. Байден додав, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України —що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями — Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

«Ідеї, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використовувати силу, щоб протистояти вторгненню Росії в Україну, зараз немає в планах. Ми маємо моральний і юридичний обовʼязок перед нашими союзниками по НАТО згідно зі статтею пʼятою (статуту альянсу – ред.). Це священний обовʼязок. Це зобовʼязання не поширюється на... Україну», – сказав Байден, згідно зі стенограмою Білого дому. Вашингтон повідомив про плани постачати Україні більше озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.

У коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО. «Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – твердить російський президент.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах.