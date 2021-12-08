«Путіну не вдалося роздовбати трансатлантичну солідарність» – Клімкін про результати діалогу Путіна і Байдена

Для України важливим є те, що американський президент Джо Байден і до, і після розмови з російським лідером Володимиром Путіним говорив з європейськими лідерами. Це свідчить про трансатлантичну солідарність. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, це «реальний успіх Байдена».

«Дуже важливий момент, що Байден і до, і після зустрічі поговорив із європейськими лідерами, і Путіну не вдалося роздовбати трансатлантичну солідарність. Це стосується і пакету стримування, і взагалі політичної позиції щодо російського режиму. Це визначальна річ і реальний успіх Байдена. Може, не такий успіх, як нам би хотілося, враховуючи тиск Путіна біля українських кордонів, але цей успіх також є елементом пакету стримування», – сказав Клімкін.

Ексміністр також зазначив, що після переговорів Путіна і Байдена загроза вторгнення в Україну стала меншою.

«Однозначно загроза дещо менша, але давайте не розслаблятися, особливо з Путіним. Непотрібно недооцінювати ворога. Подивіться, що Путін робив під час чеченських війн, у Сирії та Грузії. Він завжди підвищував ставки, а потім, як дзюдоїст, шукав слабинку. Якщо бачив слабинку, він ніколи не гаяв часу, щоб діяти», – зазначив Павло Клімкін.

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін понад дві години 7 грудня розмовляли по відеозвʼязку. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни. Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому в Вашингтоні.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення. Про це американський лідер заявив журналістам на наступний день після відеоконференції з Путіним.

Байден додав, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах.