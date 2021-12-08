Білий дім про санкції проти Росії: «ми готові зробити те, чого не зробили у 2014-му»

Президент США Джо Байден під час розмови з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що Вашингтон «готовий зробити те, чого не зробив у 2014 році», повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи санкції, до яких США можуть вдатися в разі нового вторгнення Росії в Україну.

Наразі невідомо, які саме заходи має намір запровадити адміністрація Байдена, якщо Росія почне наступ на Україну. Деякі аналітики вказують на те, що Росія може бути відрізана від міжнародної системи фінансових платежів, відомої як SWIFT, що зруйнує російську економіку.

«Був обмін думками, не було махання пальцем, але президент був максимально чітким у тому, яка позиція США з усіх цих питань», – сказав Салліван.

Він додав, що в США наразі не вважають, що Путін ухвалив рішення щодо наступу.

«Те, що зробив президент Байден, – дуже чітко виклав наслідки, якщо він (Путін – ред.) вирішить піти на це», – додав Салліван.

За його словами, США будуть готові надати додаткову військову допомогу Україні, якщо вона зазнає нападу з боку Росії. Крім того, США готові розмістити додаткові сили на території країн-союзниць на сході Європи, додав радник.

Він наголосив, що США закликають Росію у випадку з Україною вибрати шлях деескалації.

Салліван також додав, що президент Байден не пішов на поступки під час розмови з Путіним щодо розширення НАТО на схід.

«Не було жодних поступок, жодних зобов’язань», – заявив він.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін близько двох годин розмовляли по відеозвʼязку 7 грудня. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до України.

У Білому домі за підсумками розмови повідомили, що президент Байден «дав чітко зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації».

9 грудня президент США матиме розмову з президентом України, повідомили в Білому домі.

Байден після розмови з Путіним вже провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.