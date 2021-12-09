Бундестаг проведе екстрені слухання щодо військ Росії біля кордонів України – посол

Німецький парламент 9 грудня проведе слухання щодо накопичення російських військ біля кордонів України, повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: «Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України». Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна», – написав Мельник у твітері ввечері 8 грудня.

Того дня Бундестаг обрав новим канцлером Німеччини Олафа Шольца. Він замінить на посаді Анґелу Меркель, що керувала урядом Німеччини 16 років.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах, щодо намірів Росії.

Зокрема, заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія здатна стягнути до кордонів України вдвічі більше сил, ніж минулої весни.

За оцінкою США, Росія розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних і південних кордонів України, додала Нуланд.

За її словами, наразі невідомо, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про наступ на Україну чи повалення її уряду. «Але ми знаємо, що він нарощує потенціал для цього», – сказала заступниця держсекретаря.

7 грудня відбулися переговори американського лідера Джо Байдена з керівником Росії Володимиром Путіним.

Президент США заявив, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

У коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО. «Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – заявляє російський президент.