Олаф Шольц склав присягу і став новим канцлером Німеччини

Олаф Шольц став новим канцлером Німеччини після того, як склав присягу під час короткої церемонії в президентському палаці в Берліні 8 грудня.

Раніше сьогодні німецький Бундестаг обрав Шольца новим канцлером.

Він замінить на посаді Анґелу Меркель, що керувала урядом Німеччини 16 років.

За кандидатуру Шольца проголосувала більшість членів Бундестагу – 395.

Міністр фінансів і віцеканцлер Шольц привів соціал-демократів до перемоги на виборах 26 вересня, через що консервативні християнські демократи опинилися в опозиції вперше за 16 років.

67-річна Меркель не балотувалася на виборах і йде у відставку після чотирьох термінів поспіль.

SPD Шольца очолить так звану коаліцію «світлофора» (названу так за партійними кольорами) із «Зеленими» та вільними демократами.

Незважаючи на ідеологічні та політичні розбіжності, нова коаліція прагне «озеленити» економіку, прискорити цифровізацію, вирішити питання доступності житла, підняти мінімальну заробітну плату і легалізувати марихуану.

Новий уряд також планує переглянути закони про імміграцію та громадянство, дозволивши подвійне громадянство і спростити шлях отримання німецького паспорта.

У своїй угоді партнери по коаліції планують відновити до 2023 року дію правила Німеччини не створювати нових боргів, яке призупиняли, щоб дозволити уряду підтримати економіку під час коронавірусної пандемії.

Боротьба з коронавірусом, ймовірно, буде домінувати в перші дні діяльності уряду, оскільки кількість нових заражень зросла і запроваджена низка обмежень.

«Ми повинні почати все заново, протистоячи пандемії – саме з такими обставинами стикається новий уряд», – сказав Шольц журналістам 6 грудня.

Шольц підтримує запровадження обов’язкової вакцинації для всіх німців уже в лютому, якщо такий закон ухвалить Бундестаг. Наразі 68,5% населення повністю вакциновані.