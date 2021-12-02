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Меркель залишає посаду канцлера. У Берліні провели прощальну церемонію 

Меркель залишається виконувачкою обов’язків канцлера до того, як наступного тижня складе присягу її наступник, соціал-демократ Олаф Шольц

У Берліні провели церемонію прощання з канцлером Анґелою Меркель, яка протягом 16 років очолювала уряд Німеччини і тепер залишає свою посаду.

Урочисту церемонію провели у дворі Міністерства оборони Німеччини в Берліні. Це традиційний військовий церемоніальний акт, яким у Німеччині вшановують вищих посадових осіб держави, які залишають посаду. Церемонія вважається найбільшим виявом поваги до цивільної особи з боку військових.

Меркель залишає посаду канцлера під пісню зірки панк-року Ніни Гаґен
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Меркель залишає посаду канцлера під пісню зірки панк-року Ніни Гаґен

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На церемонії «Grosser Zapfenstreich», яка відбувалася в обмеженому форматі через COVID-19, оркестр Бундесверу зіграв кілька композицій, які обрала сама Меркель – пісню 1970-х «Ти забув кольорову плівку» німецької панк-рок співачки Ніни Гаґен, пісню «Для мене проллється дощ із червоних троянд» німецької актриси і співачки Гільдеґард Кнеф і християнський гімн «Великий Боже, ми славимо тебе».

Меркель залишається виконувачкою обов’язків канцлера до того, як наступного тижня складе присягу її наступник, соціал-демократ Олаф Шольц. Вона побажала йому і його новому уряду «всього найкращого, удачі і багато успіхів».

Церемонія відбувалася при світлі смолоскипів і супроводжувалася, зокрема, маршем військових у парадному обмундируванні.

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