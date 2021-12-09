Байден зателефонує Зеленському 9 грудня на тлі занепокоєння діями Росії

Президент США Джо Байден 9 грудня зателефонує президенту України Володимиру Зеленському на тлі занепокоєння діями Росії, яка стягнула війська до кордонів України.

«Байден та Зеленський проведуть розмову в четвер у розвиток переговорів між Зеленським та (держсекретарем США Ентоні) Блінкеном», – поінформував днями радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.

Розмова Байдена і Зеленського відбуватиметься через два дні після переговорів американського лідера з керівником Росії Володимиром Путіним.

Після розмови з Путіним Байден провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Президент США заявив, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

Президент США також заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення.

«Ідеї, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використовувати силу, щоб протистояти вторгненню Росії в Україну, зараз немає в планах. Ми маємо моральний і юридичний обовʼязок перед нашими союзниками по НАТО згідно зі статтею пʼятою (статуту альянсу – ред.). Це священний обовʼязок. Це зобовʼязання не поширюється на... Україну», – сказав Байден, згідно зі стенограмою Білого дому.

Вашингтон повідомив про плани постачати Україні більше озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.

8 грудня президент України Володимир Зеленський назвав позитивним факт розмови президентів США і Росії, однією з головних тем якої була ситуації на Донбасі та біля кордонів України.

Водночас Зеленський зазначив, що деталі цих перемовин він прокоментує вже після своєї телефонної розмови з Байденом, запланованої на 9 грудня.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах, щодо намірів Росії.

У коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО. «Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – заявляє російський президент.